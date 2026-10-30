A decisão da diretoria do Barcelona de suspender a presença do famoso setor "Gol 1957" durante a partida contra o Alavés não foi apenas uma punição disciplinar por um incidente individual, mas sim um passo preventivo para salvar o próprio estádio de Camp Nou do risco de fechamento total.

A decisão tomada ontem pela diretoria provocou ampla polêmica dentro da comunidade do clube, já que os grupos que compõem o setor das torcidas organizadas manifestaram forte descontentamento, considerando que todo o grupo está sendo punido por causa do episódio em que um torcedor agitou uma bandeira na cara do jogador do Real Madrid, Eduardo Camavinga.

No entanto, a verdade revelada pelo clube nesta sexta-feira é muito mais grave, pois a diretoria do Barcelona recebeu informações confirmadas de que o acúmulo de incidentes conturbados nesse setor poderia efetivamente levar ao fechamento do estádio por decisão dos órgãos disciplinares.

Acúmulo de queixas e o perigo que se aproxima

O "Mundo Deportivo" noticiou, citando fontes dentro do Barcelona, que a liga espanhola, "La Liga", apresentou uma série de queixas consecutivas contra o Barcelona, que por sua vez foram encaminhadas ao comitê disciplinar da Federação Real Espanhola de Futebol, e que incluem cânticos ofensivos, insultos e outros incidentes registrados no setor "Gol 1957" durante as partidas do time contra Real Madrid, Getafe, Racing Santander e Athletic Bilbao.

Diante desse agravamento, o Barcelona se viu frente a uma equação difícil: multas financeiras acumuladas que mancham a reputação do clube e um risco real e crescente de fechamento do Camp Nou, o que significaria uma catástrofe econômica, representada pela ausência de receitas das partidas oficiais, e uma catástrofe esportiva, representada pela privação do apoio de sua torcida ao time do técnico Hansi Flick nas etapas mais importantes da temporada.

Por esse motivo, o clube preferiu adotar uma medida decisiva e rigorosa para enviar uma mensagem clara de que está determinado a pôr um fim definitivo a esses excessos, que deixaram de ser casos individuais isolados e passaram a ser, aos olhos da La Liga e da Federação Espanhola, um padrão recorrente que agrava os problemas.

A solução por meio do diálogo

A decisão não visa ao rompimento, já que está previsto que o clube realize uma reunião decisiva com os representantes das torcidas organizadas na próxima segunda-feira, com o objetivo de chegar a um compromisso categórico para evitar que esses incidentes se repitam.

Caso se chegue a um acordo, o Barcelona planeja reabrir o setor "Gol 1957" novamente na importante partida do time contra o Aston Villa na próxima terça-feira, em uma tentativa de encerrar a crise por meio do diálogo antes que ela se transforme em uma punição histórica com o fechamento da fortaleza catalã.