Camisa do Corinthians é apontada como a segunda mais bonita do mundo enquanto a do Palmeiras entra na lista das mais feias

Site especializado em material esportivo levantou os mantos que mais chamaram a atenção em 2019

Definitivamente a temporada 2018 foi de emoções distintas para Corinthians e Palmeiras. Se dentro das quatro linhas o Verdão brilhou e foi coroado com o título do Brasileirão, o Timão amargou um ano de incertezas e até um certo desconforto com a proximidade da zona do rebaixamento. Porém, quando o assunto é moda, certamente o alvinegro obteve muito mais êxito do que seu rival.



De acordo com o site especializado em uniformes esportivos, Footy Headlines, a camisa corintiana que homeageia o ex-piloto Ayrton Senna foi a segunda mais bela do ano, ficando atrás apenas da utilizada pela Nigéria na Copa do Mundo da Rússia.







Por outro lado, a versão criada pela Adidas para o Palmeiras foi apontada com uma das mais feias, conquistando o nada honroso 12º lugar mundial. Mesclando um visual inspirado no estilo retrô anos 90 com linhas camufladas, o manto, apesar de ter entrado para a história como a do título nacional, ficou longe se ter caido no gosto inclusive dos torcedores do Verdão.



Confira abaixo a lista completa dos indicados pelo site:



Camisas mais bonitas







1. Nigéria (primeiro uniforme)

2. Corinthians (terceiro uniforme)

3. Betis (primeiro uniforme)

4. Real Madrid (primeiro uniforme)

5. Barcelona (segundo uniforme)

6. Parma (terceiro uniforme)

7. Lazio (primeiro uniforme)

8. França (segundo uniforme)

9. Bologna (segundo uniforme)

10. Olympique de Marselha (segundo uniforme)

11. Jamaica (primeiro uniforme)

12. Wolverhampton (primeiro uniforme)

13. Manchester United (terceiro uniforme)

14. Internazionale (primeiro uniforme)

15. Everton (primeiro uniforme)



Uniformes mais feios



1. Rostov (quarto uniforme)

2. Napoli (terceiro uniforme)

3. Villarreal (segundo uniforme)

4. Tottenham (primeiro uniforme)

5. Hannover 96 (terceiro uniforme)

6. Milan (segundo uniforme)

7. Liverpool (terceiro uniforme)

8. Caen (primeiro uniforme)

9. Egito (primeiro uniforme)

10. Sérvia (primeiro uniforme)

11. Schalke 04 (segundo uniforme)

12. Palmeiras (terceiro uniforme)

13. Arsenal (primeiro uniforme)

14. Strasbourg (segundo uniforme)

15. Arábia Saudita (segundo uniforme)