Apesar do início positivo de Zinedine Zidane à frente da comissão técnica da seleção francesa, a calma aparente dentro do grupo da França não reflete a realidade dos bastidores, depois que relatos da imprensa revelaram uma série de crises organizacionais e divergências internas, que chegaram ao ponto de bate-bocas entre integrantes da comissão administrativa, além da concessão de uma licença médica a um dos responsáveis após o agravamento dos atritos com um colega.

Segundo o site francês "Foot Mercato", citando o jornal "L'Équipe", os primeiros meses do comando de Zidane foram marcados por turbulências internas, apesar dos bons resultados obtidos pela equipe sob seu comando, representados por três vitórias e um empate em suas quatro primeiras partidas.

A seleção francesa se prepara para disputar a nova data Fifa, depois que os jogadores chegaram ao centro de Clairefontaine nesta segunda-feira, visando o confronto com a Itália na noite de quinta-feira, antes do jogo contra a Bélgica, num período que Zidane espera aproveitar para dar continuidade ao desenvolvimento da equipe e consolidar suas ideias táticas, especialmente com a chegada de alguns rostos novos, com destaque para Pablo Pagis e Saël Kumbedi.

Mas o jornal "L'Équipe" destacou um clima completamente diferente nos bastidores, apontando que os problemas não se relacionam apenas aos resultados ou aos aspectos técnicos, mas se estendem à forma de gestão de alguns assuntos organizacionais e às questões dos funcionários dentro da seleção.

A data Fifa de setembro passado havia sido marcada por uma série de erros organizacionais constrangedores, com destaque para o episódio da meia no confronto com a Bélgica, que causou o atraso no início da partida e a aplicação de uma multa de 10 mil euros à Federação Francesa de Futebol, devido ao uso de um elástico de cor em desacordo com os regulamentos.

Aquele período também registrou outras situações que geraram confusão, depois que Kylian Mbappé apareceu segurando sozinho a bandeira turca após a entrada das duas seleções no gramado, enquanto Michael Olise teve de retirar o prato de aquecimento que ficou no gramado após a execução dos dois hinos nacionais no confronto com a Itália, ao passo que Zidane não conseguiu ouvir o início do hino nacional francês em Izmit.

E as crises não se limitaram aos erros que apareceram diante das câmeras, já que o L'Équipe revelou uma grave divergência entre dois responsáveis pelos equipamentos, que evoluiu para um violento bate-boca, levando um deles a tirar uma licença médica.

Trata-se de Bastien Giray, responsável pelos equipamentos do time principal, que foi promovido após seu trabalho com a seleção francesa sub-21, e de Kamel Lahlou, cuja forte relação com Fabien Barthez teria desempenhado um papel na facilitação de sua nomeação para o cargo administrativo, segundo apontou o jornal.

De acordo com a reportagem, um grave bate-boca eclodiu entre as duas partes durante sua primeira reunião, e a tensão chegou a um ponto em que Giray sentiu que seu colega estava prestes a agredi-lo fisicamente, o que o levou a comunicar o episódio aos responsáveis.

Apesar da gravidade das acusações, não houve uma intervenção decisiva para conter a crise, conforme relatou o jornal, o que provocou o descontentamento de Giray, que acreditou que seus superiores estavam evitando adotar uma posição clara por receio de desagradar alguns dos próximos de Zidane, antes de ele obter posteriormente uma licença médica.

Durante a data Fifa de novembro em curso, Julien Mimito, ex-diretor técnico da seleção francesa sub-21, assumirá a tarefa de suprir a ausência de Giray.

Reestruturação dentro da Federação Francesa

As mudanças administrativas se estenderam a outros assuntos dentro da Federação Francesa de Futebol, que publicou um anúncio interno em busca de um assistente para o diretor da equipe, Laurent George, em paralelo à preparação para reorganizar o cargo de responsável pela segurança, após acusações dirigidas a Mohamed Senhaji.

Esses acontecimentos levantam pontos de interrogação sobre os mecanismos de gestão e organização dentro da seleção francesa, que reúne um grupo seleto dos maiores craques do futebol mundial, mas que enfrenta desafios que não se relacionam apenas ao retângulo verde.

E entre o início promissor de Zidane e as turbulências que vão se revelando gradualmente nos bastidores, a missão do treinador francês parece maior do que simplesmente construir uma equipe capaz de competir, já que ele também será cobrado a trabalhar num ambiente estável, longe das divergências que ameaçam dispersar a concentração dentro do grupo da França.