O Barcelona virou o jogo sobre o Atlético de Madrid e conquistou uma valiosa vitória por 2 a 1 no estádio Metropolitano, na noite de domingo, depois de Fermín López marcar dois gols, mantendo a equipe catalã na liderança de LaLiga.

Mas Raphinha viveu uma noite frustrante diante do time do técnico Diego Simeone, pois teve dificuldade em deixar sua marca ofensiva, depois que os zagueiros do Atlético conseguiram limitar sua influência e conter seu perigo.

O site Sports Mole informou que Raphinha recebeu uma avaliação negativa na maioria dos veículos de imprensa espanhóis, já que dois jornais lhe deram nota 5 de 10, enquanto outro veículo lhe deu 6 de 10, apesar dos elogios à sua marcação sobre o adversário e ao seu esforço dentro de campo.

O jornal El Nacional esteve entre os mais críticos a Raphinha, dando-lhe nota 5 de 10 por seu desaparecimento durante a partida.

Por sua vez, o jornal El Desmarque deu ao jogador brasileiro a mesma avaliação, 5 de 10, mas elogiou suas contribuições sem a bola e destacou a importância de sua marcação na melhora que o desempenho do Barcelona teve no segundo tempo.

Já o jornal La Vanguardia foi um pouco mais tolerante, dando a Raphinha nota 6 de 10 e descrevendo sua atuação como "contida".

O jornal avaliou que o Atlético de Madrid conseguiu se defender diante do ponta brasileiro, limitando sua participação no jogo e impedindo-o de criar um perigo ofensivo relevante.

O jornal Mundo Deportivo descreveu a atuação de Raphinha como desconexa, apontando que ele caiu na armadilha do Atlético ao se afastar em direção às zonas congestionadas do meio-campo, em vez de buscar os espaços pelas pontas.

Ainda assim, o jornal ressaltou que o esforço e o empenho de Raphinha não foram colocados em dúvida.

No mesmo sentido, a plataforma Comunitea, especializada em notícias do Barcelona, descreveu a atuação do jogador como bastante apagada.

Já a plataforma Barça Universal lhe deu nota 6,5 de 10, apontando sua dificuldade em influenciar o andamento da partida diante da organização defensiva do Atlético de Madrid.

Apesar das críticas, não há motivo relevante para que o Barcelona sinta preocupação exagerada com o nível de Raphinha, tomando como base uma única noite frustrante.

O jogador brasileiro teve um início excepcional na atual temporada 2026-2027, tendo marcado 19 gols e dado 3 assistências em 14 partidas que disputou pelo Campeonato Espanhol e pela Liga dos Campeões da Europa.