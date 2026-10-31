"Cada ataque terminava em gol": técnico do Alavés descreve a noite de terror diante do Barcelona

Kiki Sánchez Flores, treinador do Alavés, assumiu a responsabilidade pela pesada derrota sofrida por sua equipe diante do Barcelona por 6 a 1, no estádio Camp Nou, expressando sua frustração com o desempenho e pedindo que as críticas fossem direcionadas a ele, e não a seus jogadores.

O técnico do Alavés falou sobre a derrota de sua equipe para o Barcelona no Campeonato Espanhol, afirmando que o adversário aproveitou os erros defensivos e impôs seu estilo à partida, diante da falta de objetividade e eficácia de seus jogadores.

Sánchez Flores disse sobre a derrota: "Tenho a sensação de que cada ataque do Barcelona terminaria em gol, e foi exatamente o que aconteceu. Não fomos fortes nem decisivos o suficiente. Peço desculpas e, como treinador, aceito a derrota, e mais do que nunca estou ao lado dos meus jogadores".

E acrescentou, falando sobre o desempenho do Barcelona: "Quando você imagina um jogo contra o Barcelona, espera uma partida como essa. Abrimos a porta para eles e facilitamos as coisas. Faltou-nos objetividade e eficácia ofensiva, e não oferecemos perigo suficiente a eles. Tivemos algumas chances quando o placar estava 2 a 0, e quase marcamos, mas os outros dois gols decidiram a partida".

O treinador do Alavés explicou que o Barcelona impôs seu ritmo ao confronto, afirmando: "Eles jogaram a partida da maneira que queriam, controlaram o andamento do jogo, e cada vez que atacaram marcaram um gol. Saímos de campo frustrados, e quero que a crítica seja dirigida ao treinador, e não aos meus jogadores".

Sánchez Flores apontou o impacto psicológico da derrota, ressaltando a necessidade de superá-la rapidamente e corrigir os erros, acrescentando: "Isso deixa uma marca, e temos de reconhecer que poderíamos ter apresentado um desempenho melhor, mas a situação é passageira. Não podemos continuar pensando no que aconteceu; precisamos virar a página, reconhecer nossos erros e trabalhar para corrigi-los".

Ao encerrar suas declarações, o treinador defendeu a vontade de seus jogadores, esclarecendo que eles tentaram fechar os espaços apesar do cansaço, e disse: "Não nos faltou vontade nem intenção, mas cometemos erros. E se não houver entusiasmo, cabe ao treinador rever a situação".