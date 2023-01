Cacereño x Real Madrid ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa do Rei

Equipes entram em campo nesta terça-feira (3), pela terceira fase da competição; veja como acompanhar na TV e na internet

O Real Madrid visita o Cacereño na tarde desta terça-feira (3), no estádio Príncipe Felipe, às 17h (de Brasília), pela terceira fase da Copa do Rei. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Time da segunda divisão espanhola, o Cacereño vem de duas vitórias na Copa do Rei, sendo a última delas sobre o Girona. O time mandante não tem desfalques confirmados.

Do outro lado, o Real Madrid é o vice-líder da La Liga e faz a sua estreia nesta edição da Copa. A tendência é que o técnico Ancelotti aproveite para rodar o elenco.

Prováveis escalações

Escalação do provável Cacereño: Moreno; Ramirez, Caparros, Traore, Gomis; Garci, Bermudez, Arteaga, Manchon, El Kounni; Grande.

Escalação do provável Real Madrid: Lunin; Vazquez, Nacho, Vallejo, Odriozola; Camavinga, Tchouameni, Ceballos; Asensio, Rodrygo, Hazard.

Desfalques

Cacereño

Sem desfalques confirmados.

Real Madrid

Mariano Diaz segue tratando lesão no tornozelo.

Quando é?

• Data: terça-feira, 3 de janeiro de 2023

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: estádio Príncipe Felipe, Cáceres- ESP