Cabo Verde, depois da vitória sobre a Espanha, também surpreende contra o Uruguai e apresenta excelentes perspectivas

Cabo Verde permaneceu invicto também em sua segunda partida de todos os tempos na Copa do Mundo. Após o sensacional empate contra a Espanha (0 a 0), o Uruguai, bicampeão mundial, também foi contido: 2 a 2. Para Cabo Verde, uma vitória na última rodada contra a Arábia Saudita será suficiente para garantir a classificação para a fase eliminatória, mas um empate também pode bastar. O Uruguai, que também tem dois pontos, parece precisar vencer a Espanha e, portanto, tem uma tarefa difícil pela frente.

Como esperado, o Uruguai teve a maior parte da posse de bola. A falta de criatividade no meio-campo, que já havia ficado bem evidente contra a Arábia Saudita (1 a 1), fez com que as oportunidades para os sul-americanos permanecessem muito limitadas por um longo tempo.

Foi revelador que a maior chance uruguaia tenha surgido de um contra-ataque. Agustín Canobbio fez um excelente passe para Federico Valverde, que decepcionou ao chutar com o pé esquerdo, de uma posição promissora, mandando a bola para fora do gol do goleiro cabo-verdiano e herói nacional Vozinha.

O perigo cabo-verdiano limitou-se principalmente a jogadas ensaiadas, e foi justamente nelas que o time atacou com força total. Kevin Pina cobrou sua falta, mandando a bola direto no meio da barreira mal posicionada (Maxi Araújo e Federico Viñas), e viu o experiente goleiro Fernando Muslera (40) se jogar tarde demais para o canto: 0 a 1.

Infelizmente para Cabo Verde, a vantagem não durou muito. Um cruzamento preciso de Valverde foi desviado de cabeça pelo jogador de Roterdã Sidny Lopes Cabral contra a própria trave, e Araújo foi o mais rápido a reagir no rebote: 1 a 1. Esse já era o segundo gol do atacante do Sporting na Copa do Mundo.

Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Uruguai chegou a assumir a liderança. Um cruzamento longo de Manuel Ugarte encontrou a cabeça de Araújo, que fez um excelente passe de volta para Agustín Canobbio, que estava livre. O atacante do Fluminense não deu chances a Vozinha com um chute à queima-roupa: 2 a 1.

Após uma hora de jogo, e com Deroy Duarte já em campo, Cabo Verde de repente empatou novamente. Muslera calculou totalmente mal um passe cruzado de Mathias Oliveira, chegou tarde na disputa pela bola e viu Hélio Varela aproveitar na perfeição com um chute raso no gol vazio: 2 a 2.

Cabo Verde chegou ao intervalo com mais um golpe de sorte. O Uruguai parecia ter recuperado a vantagem após um escanteio e uma confusão envolvendo Vozinha, mas o artilheiro Araújo viu seu terceiro gol na Copa do Mundo ser anulado por impedimento.

Com Nicolás de la Cruz e Darwin Núñez, o técnico Marcelo Bielsa trouxe sangue novo para o campo. O Uruguai pressionou, Cabo Verde ficou à espreita, mas não houve mais gols. Assim, Cabo Verde, com a Arábia Saudita como último adversário, apresenta perspectivas promissoras para a fase final.