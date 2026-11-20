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Ex-joia do BVB, Paris Brunner estaria perto de renovar antecipadamente seu contrato com o AS Monaco.

Segundo a RMC Sport, Brunner e o clube da primeira divisão francesa já teriam chegado a um acordo sobre os termos de um novo contrato. O vínculo manteria o atacante no Monaco por mais dois anos, até 2030.

De acordo com a reportagem, vários clubes de ponta já haviam procurado Brunner, que deslanchou no Monaco no início desta temporada . Em 13 partidas por todas as competições em 2026/27, o jogador de 20 anos já marcou oito gols e deu uma assistência. O bom desempenho lhe rendeu, entre outras coisas, a estreia pela seleção sub-21 da Alemanha no fim de setembro. Logo em sua primeira partida, Brunner marcou duas vezes na vitória por 4 a 0 na Letônia .

O BVB poderia trazer Paris Brunner de volta?

Será que o BVB pensa em trazer de volta seu antigo grande talento diante da evolução do jogador? "É claro que é interessante, mas, no fim das contas, ele é um ex-jogador do Borussia Dortmund", desconversou o diretor executivo de futebol Lars Ricken em meados de outubro . Segundo relatos, ao vender Brunner ao Monaco em 2024, o BVB teria garantido o chamado direito de igualar propostas . Assim, o clube de Dortmund seria informado dos valores de eventuais ofertas de outros times e poderia igualá-las para contratar Brunner.

Getty Images

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Campeão europeu e mundial sub-17 em 2023, Brunner foi emprestado pelo clube da Ligue 1 ao Cercle Brugge, da Bélgica, logo após deixar Dortmund rumo ao Monaco. Depois de um ano irregular por lá , voltou ao AS Monaco em 2025, mas quase não teve espaço na temporada passada .

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Paris Brunner deslancha no Monaco sob o comando do novo técnico

Com o novo técnico Filipe Luis, que assumiu no verão, a situação de Brunner no Monaco mudou radicalmente para melhor. "Paris é um jogador fabuloso", elogiou Luis após a grande atuação de Brunner no duelo contra o Olympique de Marselha no fim de agosto , quando o jogador das seleções de base da Alemanha marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 e se destacou especialmente com uma bela jogada individual no gol que fechou o placar. "Ele tem essa paixão, essa vontade de dar tudo de si", disse Luis, que também destacou a alegria de Brunner em campo e seu trabalho exemplar na pressão sobre o adversário.

Na Ligue 1, Brunner e seus companheiros ocupam atualmente a sétima posição após dez rodadas. No sábado à noite, o Monaco precisa vencer o AJ Auxerre em casa para não perder contato com o grupo da frente.