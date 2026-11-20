Ex-joia do BVB, Paris Brunner estaria perto de renovar antecipadamente seu contrato com o AS Monaco.
Segundo a RMC Sport, Brunner e o clube da primeira divisão francesa já teriam chegado a um acordo sobre os termos de um novo contrato. O vínculo manteria o atacante no Monaco por mais dois anos, até 2030.
De acordo com a reportagem, vários clubes de ponta já haviam procurado Brunner, que deslanchou no Monaco no início desta temporada. Em 13 partidas por todas as competições em 2026/27, o jogador de 20 anos já marcou oito gols e deu uma assistência. O bom desempenho lhe rendeu, entre outras coisas, a estreia pela seleção sub-21 da Alemanha no fim de setembro. Logo em sua primeira partida, Brunner marcou duas vezes na vitória por 4 a 0 na Letônia.
O BVB poderia trazer Paris Brunner de volta?
Será que o BVB pensa em trazer de volta seu antigo grande talento diante da evolução do jogador? "É claro que é interessante, mas, no fim das contas, ele é um ex-jogador do Borussia Dortmund", desconversou o diretor executivo de futebol Lars Ricken em meados de outubro. Segundo relatos, ao vender Brunner ao Monaco em 2024, o BVB teria garantido o chamado direito de igualar propostas. Assim, o clube de Dortmund seria informado dos valores de eventuais ofertas de outros times e poderia igualá-las para contratar Brunner.
Campeão europeu e mundial sub-17 em 2023, Brunner foi emprestado pelo clube da Ligue 1 ao Cercle Brugge, da Bélgica, logo após deixar Dortmund rumo ao Monaco. Depois de um ano irregular por lá, voltou ao AS Monaco em 2025, mas quase não teve espaço na temporada passada.
Paris Brunner deslancha no Monaco sob o comando do novo técnico
Com o novo técnico Filipe Luis, que assumiu no verão, a situação de Brunner no Monaco mudou radicalmente para melhor. "Paris é um jogador fabuloso", elogiou Luis após a grande atuação de Brunner no duelo contra o Olympique de Marselha no fim de agosto, quando o jogador das seleções de base da Alemanha marcou os dois gols da vitória por 2 a 0 e se destacou especialmente com uma bela jogada individual no gol que fechou o placar. "Ele tem essa paixão, essa vontade de dar tudo de si", disse Luis, que também destacou a alegria de Brunner em campo e seu trabalho exemplar na pressão sobre o adversário.
Na Ligue 1, Brunner e seus companheiros ocupam atualmente a sétima posição após dez rodadas. No sábado à noite, o Monaco precisa vencer o AJ Auxerre em casa para não perder contato com o grupo da frente.