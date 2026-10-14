É o que informa a Sport Bild. Segundo a publicação, o jogador de 26 anos pode deixar o BVB até pouco depois do fim da temporada pelo valor fixado de 80 milhões de euros. De acordo com a reportagem, o prazo para exercer essa opção de saída até favorece o clube, embora, em caso de transferência, ele perca um jogador fundamental e potencial titular da seleção alemã.

Isso porque o prazo teria colocado o BVB em uma posição mais confortável: se Nmecha realmente anunciar sua saída com antecedência, o clube terá julho e agosto para procurar um substituto para a posição de volante. Atualmente, Nmecha é presença certa nessa função, enquanto os demais jogadores do meio-campo central do Dortmund, Jobe Bellingham, Joey Veerman e Marcel Sabitzer, costumam se revezar.

Outra vantagem para o BVB seria a possibilidade de voltar a negociar livremente o valor da transferência de Nmecha após o fim do prazo. Assim, se um clube europeu de ponta procurar o BVB por Nmecha em julho ou agosto, o clube poderá definir o preço. Segundo a reportagem, nesse caso, a equipe de Dortmund espera receber 100 milhões de euros pelo jogador.

Quanto o BVB pagou por Felix Nmecha?

O Dortmund contratou Nmecha junto ao VfL Wolfsburg no verão de 2023 por 30 milhões de euros. Após um início irregular, marcado por algumas lesões, o meio-campista se firmou no setor central do BVB sob o comando do técnico Niko Kovac e hoje é indispensável. Pela Alemanha, disputou até agora 14 partidas (3 gols) e também foi titular na Copa do Mundo no verão sob o comando do técnico Julian Nagelsmann.