Niklas Süle voltou a falar sobre seus problemas de peso durante a carreira profissional e revelou alguns excessos. Além disso, Mussa Kaba, promessa do Borussia Dortmund, sofreu mais um revés. Notícias e rumores sobre o BVB.
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BVB, notícias: Niklas Süle fala sobre seus problemas de peso
No podcast "After The Final Whistle", Niklas Süle revelou que, ao longo da carreira, talvez tenha "tomado três cervejas de vez em quando e comido no McDonald's com frequência demais". Ele explicou, porém, que não queria "ter a sensação de viver só para isso pelos próximos 15 anos. A vida é curta demais para fazer uma coisa só".
Durante suas passagens pelo Bayern de Munique e pelo BVB, Süle enfrentou problemas de peso repetidas vezes. Também sofreu com muitas lesões, até encerrar a carreira no verão, quando seu contrato com o Borussia Dortmund chegou ao fim. "Sempre amei o futebol, mas nunca fui um jogador que dedicava tudo ao futebol todos os dias. O futebol não era a minha vida", disse Süle.
Ainda assim, ele tentou "dar a volta por cima". Certa vez, Süle perdeu 11 quilos em quatro semanas. Ele não revelou exatamente quando tomou essa medida, mas o período em questão provavelmente foi o verão de 2024, quando voltou em ótima forma para o início dos treinamentos do BVB.
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"Contratei um fisioterapeuta particular, um cozinheiro particular e aluguei uma casa. Durante quatro semanas, treinava três vezes por dia e comia todos os dias. Acho que eram 1.500 calorias", disse Süle, antes de acrescentar: "Foi estranho, mas foi um período incrível e muito difícil. Incrível porque eu estava orgulhoso de mim mesmo. Era algo pelo qual eu vinha trabalhando havia muito tempo. Algo que eu queria alcançar. Foi uma coisa que me faltou um pouco no futebol por algum tempo."
Süle também aproveitou o assunto para apontar um "problema no mundo do futebol". Afinal, "nem todos os jogadores são iguais e nenhum jogador é uma ação na bolsa: é uma pessoa. Cada vez menos se tem a sensação de poder falar do jeito que se fala. Essa sinceridade em um negócio de alto rendimento e muito dinheiro tomou um rumo ruim. É só a minha opinião, mas acho que muitos jogadores concordariam. Mas também não me importo se concordam, porque esse sempre foi um dos meus pontos de vista."
Hoje, para o jogador de 31 anos, o futebol é apenas um hobby. Atualmente, Süle joga no clube amador SV Tiefenbach. "É claro que é outro tipo de pressão. Aquelas conversas no vestiário, ir à sala de fisioterapia e falar um pouco de besteira com os amigos, também foram o principal motivo pelo qual eu não queria parar por um ano ou meio ano. Eu queria ir para algum lugar e continuar fazendo parte de um time. Em outro nível, de outro jeito. Sem dinheiro, mas com diversão", disse.
Para sua satisfação, a atenção em torno dele "diminuiu um pouco agora", acrescentou Süle. "Fico muito feliz com isso, porque não quero ir jogar na nona divisão e encontrar cinco, seis, sete equipes de filmagem à beira do campo na primeira partida. Quero ir para lá, tomar três cervejas depois do jogo, ficar com meus amigos, me divertir e viver a minha vida."
BVB, rumor: Mais um revés para a grande promessa Mussa Kaba
Mussa Kaba é considerado uma das maiores promessas das categorias de base do BVB. O volante, porém, está afastado dos gramados há quase cinco semanas. Segundo o Ruhr Nachrichten, ele teria sofrido mais um revés.
Kaba deslocou o ombro no início de outubro, em uma partida em casa da equipe sub-23 do Borussia Dortmund contra o SG Wattenscheid 09, pela Regionalliga Süd. Agora, teria sofrido também uma lesão nos ligamentos do ombro, o que atrasaria ainda mais seu retorno.
A reportagem não informou por quanto tempo ele ficará afastado. No entanto, seria improvável que o jogador de 17 anos voltasse a entrar em campo neste ano. Questionado pelo Ruhr Nachrichten, Ingo Preuß, diretor esportivo da equipe reserva do Dortmund, evitou dar detalhes. Ele disse que o clube não vai "apressar nada" e falou em "várias semanas" até um possível retorno.
Está longe de ser o primeiro revés na ainda curta carreira de Kaba. No verão de 2025, uma inflamação no joelho o obrigou a ficar quatro meses afastado. Em outubro, ele desfalcou a equipe por problemas musculares e, em janeiro de 2026, por pouco mais de um mês devido a uma lesão no tornozelo. E não foi só isso: de março a setembro, ficou afastado por causa de estirões de crescimento, dos desequilíbrios musculares associados a eles e de fortes dores no quadril.
Até agora, Kaba entrou em campo cinco vezes nesta temporada pela equipe da liga regional. Não participou de nenhum gol.
BVB, calendário: Os próximos jogos do Borussia Dortmund
Data
Competição
Jogo
Sábado, 21 de novembro (15h30)
Bundesliga
Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund
Terça-feira, 24 de novembro (21h)
Champions League
Arsenal x Borussia Dortmund
Domingo, 29 de novembro (19h30)
Bundesliga
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen
Quarta-feira, 2 de dezembro (20h45)
Copa da Alemanha
Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund
Domingo, 6 de dezembro (15h30)
Bundesliga
Schalke 04 x Borussia Dortmund