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BVB, notícias: Matthias Sammer pede uma mudança de mentalidade

Matthias Sammer elogiou expressamente o retorno às contratações de jogadores jovens, talentosos e com potencial de desenvolvimento no Borussia Dortmund. "No passado, talvez tenha havido um certo descuido em contratar um ou outro jogador jovem com potencial", disse o conselheiro do BVB à Prime Video.

No entanto, o ex-jogador de 59 anos deseja outra forma de lidar com os talentos, uma orientação diferente. "Precisamos nos afastar da discussão de contratar jogadores jovens apenas para depois vendê-los caro", exigiu o ex-astro do BVB. "Devemos contratar jogadores jovens para tornar a equipe melhor e alinhá-los às exigências em Dortmund."

Com Konstantinos Karetsas, Giannis Konstantelias e Joane Gadou, o Dortmund trouxe no verão um volume imenso de talento. Sammer destacou expressamente o bom trabalho do técnico Niko Kovac e do diretor esportivo Ole Book.

Sammer vê com abertura o clamor do entorno e do público por um estilo de jogo mais atraente do Dortmund, mas dá pouco valor à exigência por "espetáculo". A mistura é que seria decisiva.

Para ele, "as virtudes básicas do futebol" estão em primeiro plano. Elas "precisam ser equilibradas: atratividade com a bola, clareza sem a bola, personalidade e diferentes soluções em diferentes fases do jogo", explicou Sammer.

O BVB busca "uma mudança, sem dúvida alguma", disse Sammer. "Todos, todos estão prontos. Mas não pela mudança em si, e sim sobre bases estáveis."

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BVB, rumor: chefão de clube é demitido por causa de transferências frustradas

Com Ethan Nwaneri, o BVB reagiu à grave lesão de Giannis Konstantelias. O fato de agora o supertalento do Arsenal estar brilhando em Dortmund, e não Marcel Regula, do Zaglebie Lubin, teria custado o emprego de um funcionário de alto escalão.

De todo modo, a imprensa polonesa especula que a transferência frustrada de Regula tenha sido a ruína de Pawel Jez, que foi demitido na segunda-feira pelo clube da primeira divisão.

Não está claro por que, em última instância, o BVB desistiu de um acordo com o Lubin e abriu mão de Regula, que supostamente estaria muito no alto da lista de candidatos em Dortmund. Logo em seguida, Jez afirmou que, no mais tardar no próximo verão europeu, mas talvez já na próxima janela de transferências de inverno, o BVB voltaria a bater à porta por Regula.

No contexto de sua demissão, isso soa quase como se ele tivesse tentado desviar a atenção do negócio milionário fracassado com o vice-campeão alemão. Falou-se em uma taxa de transferência de seis a oito milhões de euros pelo jogador ofensivo polivalente de 19 anos.

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BVB, notícias: Serhou Guirassy comemora jubileu com "hat-trick" histórico

Existem maneiras piores de celebrar seu jogo de número 100 por um clube. Serhou Guirassy marcou dois gols no fim para evitar a perda de pontos que se desenhava na estreia da Liga dos Campeões. Foram os gols 63 e 64 do jogador de 30 anos pelo BVB, um aproveitamento sensacional!

Pouco depois de seu doblete, a camisa 9 do Dortmund também escreveu história na Champions League. Como primeiro jogador de todos os tempos, ele "conseguiu" depois de dois gols no gol certo também um no gol errado. Guirassy não teve culpa nisso, já que o goleiro Gregor Kobel chutou a bola nele de forma infeliz, mas esse registro nos livros de história ninguém mais tira dele.

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