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Dois jogadores que estavam lesionados podem voltar contra o Borussia Mönchengladbach pela Bundesliga. Já o time feminino do Dortmund ficará mais tempo sem uma atacante. Notícias e rumores do BVB.

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BVB, notícias: volta contra o Borussia Mönchengladbach? A situação de Serhou Guirassy e dos outros lesionados

Para Serhou Guirassy, a vitória por 2 a 1 sobre o Betis Sevilla pela Champions League, no início de novembro, terminou ainda no intervalo. O atacante sofreu uma distensão na coxa que o mantém fora de ação até agora. Guirassy passou a pausa para as seleções em reabilitação e treinos de recuperação. Será que ele volta no sábado, na visita ao Borussia Mönchengladbach?

O técnico do BVB, Niko Kovac, falou sobre o assunto na coletiva de imprensa de quinta-feira: "Para os dois e também para Carney, vamos avaliar hoje ou amanhã se terão condições de jogar. Não está descartado." Os outros jogadores do BVB com problemas físicos são Waldemar Anton e Carney Chukwuemeka, que também têm problemas musculares.

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Assim como no caso de Guirassy, o último treino antes do jogo deve indicar se Anton poderá entrar em campo. Já a volta de Chukwuemeka parece menos provável.

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Waldemar Anton vai renovar com o BVB? Qual seria o limite salarial do Borussia

Quando está em forma, Waldemar Anton é titular indiscutível do BVB e pelo menos tão importante para a zaga quanto Nico Schlotterbeck. O contrato do ex-jogador do Stuttgart vai até 2028, mas o BVB quer prorrogá-lo por mais dois anos o quanto antes, também porque o futuro de Schlotterbeck em Dortmund parece incerto, .

Anton já teria 34 anos ao fim do novo contrato. Ainda assim, a proposta do Dortmund também seria um sinal de reconhecimento, segundo o Ruhr Nachrichten. Em geral, porém, os jogadores se sentem mais valorizados por seus clubes quando os valores no contracheque também correspondem às expectativas. E, nesse ponto, as duas partes ainda parecem ter ideias diferentes.

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Até agora, Anton não estaria entre os jogadores mais bem pagos do BVB. O Borussia teria a intenção de aumentar seu salário, mas, segundo o jornal, não quer pagar a ele um valor anual de dois dígitos em milhões de euros. O limite do BVB seria de oito milhões de euros por ano. Atualmente, apenas o goleiro Gregor Kobel e o atacante Serhou Guirassy ganham mais no clube.

BVB, notícias: atacante Ramona Maier ficará fora por mais tempo

No fim de semana, Ramona Maier, atacante do time feminino do BVB, ainda jogou por 60 minutos na comemorada vitória por 4 a 0 sobre o FC Schalke 04, no clássico regional disputado no estádio Rote Erde, com ingressos esgotados . Nas próximas semanas, porém, Alexandra Popp terá de atuar sem sua parceira de ataque. Maier, de 31 anos, sofreu uma lesão no menisco durante um treino e já passou por cirurgia.

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Na atual temporada da Regionalliga West, a atacante marcou sete gols em 13 jogos.

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