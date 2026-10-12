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BVB, rumor: saída de Luca Reggiani no inverno estaria cada vez mais próxima

Segundo informações do Ruhr Nachrichten, Luca Reggiani está cada vez mais sem espaço no BVB. Com isso, uma saída no inverno estaria cada vez mais próxima.

O promissor jogador de 18 anos parece ser apenas a sexta opção do técnico Niko Kovac para a zaga. À sua frente estão Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Joane Gadou, Ramy Bensebaini e, atualmente, Filippo Mane, que foi um dos grandes destaques da preparação de verão. Emre Can também deve ficar à frente de Reggiani assim que voltar de sua grave lesão.

O jovem italiano também passou os 90 minutos no banco de reservas na sexta-feira, no empate por 2 a 2 com o SV Werder Bremen. Depois disso, Reggiani foi utilizado na Regionalliga West. Ele atuou por 45 minutos na vitória do time sub-23 do BVB por 3 a 2 sobre o SG Wattenscheid 09.

Próximas partidas BOD Liga dos Campeões 15:00 BVB

Há semanas circulam rumores sobre a saída de Reggiani, que poderia render ao Dortmund um valor entre um e nove milhões de euros no inverno. Ainda no verão, os dois grandes clubes de Milão, AC Milan e Inter, além do Southampton, foram apontados como interessados. Reggiani teria decidido conscientemente permanecer, mas, segundo relatos, já teria mudado de ideia.

A venda de Reggiani, por sua vez, daria ao Borussia margem financeira para contratar Marcel Regula. O promissor atacante polonês já era muito bem avaliado no verão pelos dirigentes, entre eles o diretor esportivo Ole Book, depois que Giannis Konstantelias sofreu uma grave lesão no joelho. A transferência, porém, não aconteceu porque os aurinegros preferiram contratar Ethan Nwaneri, do Arsenal, por empréstimo. Uma nova investida pode ocorrer na próxima janela de transferências.

O clube de Regula, o Zaglebie Lunin, estaria pedindo até oito milhões de euros pela transferência. A saída de Reggiani poderia financiar a contratação.

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BVB, notícia: Lars Ricken manda recado claro aos jogadores do Dortmund

Após o decepcionante empate com o SV Werder Bremen (2 a 2), em que o BVB vencia por 2 a 0 pouco antes do fim, o diretor de futebol Lars Ricken cobra uma "reação de orgulho" de sua equipe.

"Precisamos tirar as lições certas do empate por 2 a 2 com o Bremen. Tropeços assim não deveriam acontecer, mas podem ocorrer de vez em quando e são ainda mais irritantes quando o Bayern também não vence!", disse Ricken, citado pelo jornal Bild. Ao mesmo tempo, o dirigente de 50 anos procurou cortar pela raiz um novo debate sobre a mentalidade da equipe. "Definitivamente não vamos condenar o time agora. Ele conquistou nossa confiança nesta temporada e na passada."

Além disso, o BVB já tem outro compromisso importante na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Bodø/Glimt na Champions League. "Temos uma grande oportunidade na Noruega de começar a Champions League de forma excepcional", afirmou Ricken.

Afinal, o Dortmund ainda tem "contas a acertar" com a equipe norueguesa que surpreendeu na temporada passada. Na fase de liga, o Borussia deixou escapar uma vantagem de 2 a 1 diante de sua torcida e acabou empatando por 2 a 2. Os pontos perdidos na disputa pela classificação direta às oitavas de final "fizeram muita falta" ao BVB, disse Ricken.

O BVB acabou tendo de passar pelos playoffs, nos quais foi surpreendentemente eliminado após uma dura derrota por 4 a 1 para a Atalanta de Bérgamo no jogo de volta. A equipe do técnico Niko Kovac havia vencido a partida de ida por 2 a 0.

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BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data Competição Jogo Quarta-feira, 14 de outubro (21h) Champions League FC Bodø/Glimt x Borussia Dortmund Sábado, 17 de outubro (15h30) Bundesliga Union Berlin x Borussia Dortmund Terça-feira, 20 de outubro (18h45) Champions League Sabah FK x Borussia Dortmund



