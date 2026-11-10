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Borussia Dortmund e Waldemar Anton aparentemente estão confiantes de que poderão prolongar a parceria. Com o jovem Luca Reggiani, porém, a situação é bem diferente. Notícias e rumores sobre o BVB.

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BVB, rumor: Dortmund confia na renovação de Waldemar Anton

Em pouco tempo, Waldemar Anton se tornou uma peça fixa do Borussia Dortmund e uma figura central da defesa.

Por isso, não surpreende que o Dortmund tenha grande interesse em manter o defensor no clube para além do contrato atual. Como a Sky Sport já informou, o BVB trabalha intensamente em uma possível renovação com o jogador da seleção.

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Segundo informações da Sky Sport , os dirigentes já apresentaram uma proposta concreta de contrato a Anton. As conversas entre as partes devem avançar durante a atual pausa para os jogos das seleções.

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As condições para um acordo parecem favoráveis. Tanto o clube quanto o jogador estariam otimistas em relação à continuidade das negociações. Assim, há esperança dos dois lados de chegar em breve a uma solução conjunta.

Desde que chegou ao Dortmund, no verão europeu de 2024, Anton tem lugar garantido na defesa do BVB. Sua importância para a equipe fica evidente, sobretudo, pelo tempo de jogo constante. Anton, cujo contrato vai até 2028, disputou até agora todos os minutos de todas as partidas da Bundesliga e da Champions League nesta temporada.

Getty Images

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BVB, rumor: Luca Reggiani quer deixar o Dortmund

O trabalho de formação e desenvolvimento de jovens talentos está causando inquietação no Borussia Dortmund, segundo uma reportagem da Sky Sport. De acordo com a publicação, cresce entre alguns jogadores das categorias de base a insatisfação com as poucas oportunidades de jogar.

O caso de Luca Reggiani é o mais evidente: seu empresário já comunicou aos dirigentes que o jogador pretende se transferir para outro clube, segundo a reportagem.

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Mathis Albert e Samuele Inacio ainda não chegaram ao ponto de questionar seu futuro, mas também querem mais tempo de jogo e mais chances de mostrar seu valor em campo.

Reggiani, de 18 anos, assinou em março um contrato profissional até 2029. Nesta temporada, porém, somou apenas 50 minutos em campo, distribuídos por duas partidas oficiais sob o comando do técnico Niko Kovac, e joga principalmente pela equipe sub-23.

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Albert, de 17 anos, jogou os 90 minutos da primeira rodada da Copa da Alemanha pela equipe principal e entrou em uma partida da Bundesliga. Inacio, que recebeu cartão vermelho contra o HSV na primeira rodada, foi utilizado quatro vezes por Kovac até agora.

Getty Images

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