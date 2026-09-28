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BVB, notícias: pai de Samuele Inacio revela interessados

Samuele Inacio teve uma ascensão meteórica no ano de 2026. No Borussia Dortmund, ele estreou entre os profissionais, marcou seus primeiros gols, foi expulso pela primeira vez e estreou pela seleção da Itália.

Não é de se estranhar, portanto, que esse desenvolvimento também não tenha passado despercebido por outros clubes. Isso foi confirmado agora também pelo pai, Pia Inacio, em entrevista ao Tutto Atalanta.

"Não fomos contatados, mas Inter e Juventus consultaram diretamente o Borussia Dortmund, assim como outros clubes europeus", disse Inacio pai, antes de completar. "No momento, porém, nem o clube nem Samuele têm a intenção de considerar qualquer tipo de transferência. O Borussia conta muito com ele nos próximos anos e Samuele se sente muito bem lá. Ele encontrou um ambiente fantástico, um grande clube e uma torcida mágica."

Enquanto isso, Pia Inacio não se surpreende com o fato de seu filho ter tido essa ascensão e conseguido dar o salto para o profissional. "Já quando era criança, ele sempre foi diferente. Como jogador de futebol, ele sempre foi algo especial, ele tinha e tem algo especial. Ao longo dos anos, no fim de cada temporada, ele sempre conseguiu ir além", disse.

No entanto, ele ponderou não ter esperado "que tudo isso acontecesse em tão pouco tempo". Ainda assim, o pai "sempre foi da opinião" de que "ele tem tudo para permanecer neste nível pelo maior tempo possível".

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BVB, notícias: estreia de Mathis Albert pelos EUA empolga técnico da seleção

O talento de 17 anos Mathis Albert recebeu recentemente pouco tempo de jogo no Borussia Dortmund sob o comando do técnico Niko Kovac. Bem diferente foi agora em sua primeira atuação pela seleção dos Estados Unidos.

Na estreia de Albert contra o Peru, não demorou para que o jogador do Dortmund ganhasse protagonismo. Com o placar em 1 a 1, Albert entrou em campo depois de pouco mais de 60 minutos. Já em um de seus primeiros ataques, invadiu a área peruana e foi derrubado com falta. O pênalti resultante foi convertido por Malik Tillman, colocando os Estados Unidos em vantagem.

Com isso, Albert foi decisivo para iniciar a virada a favor de sua equipe. Os norte-americanos ampliaram a vantagem na sequência e confirmaram de vez o triunfo com uma vitória por 4 a 1.

O técnico da seleção, Mauricio Pochettino, destacou a atuação de Albert após a partida. "Primeira ação, ele entra em campo e pá, domina e vai. Ele precisa melhorar? Sim. Precisa de experiência? Sim. Precisa de tudo? Sim. Mas ele diz: eu quero ir, eu quero jogar, eu quero me mostrar. É disso que precisamos e por isso estou feliz."

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