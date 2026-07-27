Mais artigos, notícias e rumores sobre o BVB:
- Regresso ao BVB vai cair por terra? Sancho terá recebido oferta surpreendente
- Segunda oportunidade? Candidato do Dortmund reprova nos exames médicos
- Vencedor surpreendente? Chefes de astro do BVB estarão "entusiasmados"
BVB, notícias: Carsten Cramer dispara contra a concorrência da Bundesliga
Carsten Cramer, porta-voz da direção executiva do Borussia Dortmund, fez duras críticas aos restantes clubes da Bundesliga. O dirigente do BVB acusa os rivais da liga de falta de coragem na comercialização internacional.
Ele gostaria de ver "uma Bundesliga muito mais corajosa no estrangeiro", deixou claro à WAZ . "Devemos ter consciência das oportunidades que existem na comercialização no exterior e não falar sempre logo de um possível risco. Acho uma pena que, depois do Mundial de Clubes, mais uma vez apenas o Bayern e nós vamos viajar."
Enquanto os aurinegros fazem a sua digressão de verão pelas metrópoles japonesas de Osaka e Tóquio, o Bayern de Munique segue no início de agosto com escalas na Coreia do Sul e em Hong Kong.
Para os westfalianos, que no domingo partiram para o Extremo Oriente sem os participantes no Mundial de Clubes Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson e Marcel Sabitzer, bem como a dupla lesionada Emre Can e Nico Schlotterbeck, está prevista no local uma intensa viagem de marketing e jogos. Além de compromissos de relações públicas, estão agendados dois testes contra o Cerezo Osaka e o FC Tokyo.
As sessões extensas no relvado ficam em segundo plano. "Certamente haverá muito menos treino do que talvez se esperasse", disse o treinador Niko Kovac à margem do jogo-treino com o Fortuna Düsseldorf (1:2), no sábado. "Mas de qualquer forma vamos reduzir a carga na terceira semana de treinos."Getty Images
BVB, rumor: provavelmente não haverá saída rápida de Yan Couto para o Como
No caso de Yan Couto, não há indícios, por enquanto, de uma separação rápida do Borussia Dortmund. Segundo uma reportagem do Bild , o BVB e o Como 1907 ainda estão muito longe de um consenso. A razão seriam diferenças graves nas condições financeiras do negócio planeado.
No início do mês, tudo ainda apontava para uma transferência do lateral-direito brasileiro, por empréstimo, para o participante italiano da Liga dos Campeões. No entanto, a transferência ficou temporariamente emperrada depois de o concorrente do BVB Julian Ryerson ter enfrentado problemas físicos. Entretanto, porém, foi dado sinal verde quanto ao norueguês.Getty Images
BVB, rumor: Julian Brandt aparentemente favorece um clube
Na corrida por Julian Brandt (30), livre no mercado, há neste momento dois clubes na frente. De acordo com a Sky Sports, o Leeds United apresentou uma oferta concreta ao ex-jogador do Dortmund. Em paralelo, também o Ajax apresentou uma proposta finalizada.
Neste momento, Brandt estará inclinado para um compromisso com o Leeds, já que a perspetiva de atuar na Premier League o seduz enormemente. Para avaliar as possibilidades, o seu pai e agente, Jürgen Brandt, reuniu-se no início do mês na Elland Road. Segundo a reportagem, porém, as negociações ainda decorrem.
O médio ofensivo também veria, em princípio, com bons olhos uma mudança para a Serie A italiana, mas atualmente não existem aproximações concretas nesse sentido. Com o fim do seu contrato com o BVB, Brandt está disponível sem custos de transferência.
BVB: jogos de preparação, datas, transmissões televisivas no verão
Data
Hora
Jogo
Transmissão na TV e livestream
Local do jogo
sábado, 25 de julho
13h
Fortuna Düsseldorf vs. BVB
BVB-TV / Sky
Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)
quarta-feira, 29 de julho
12h (hora alemã)
Cerezo Osaka vs. BVB
BVB-TV / Sky / DAZN
Yanmar Stadium Nagai (Osaka City)
sábado, 1 de agosto
12h (hora alemã)
FC Tokyo vs. BVB
BVB-TV / Sky / DAZN
MUFG Stadium (Tóquio)
domingo, 9 de agosto
15h (hora alemã)
Arsenal FC vs. BVB
BVB-TV / Sky
Emirates Stadium (Londres)
sábado, 15 de agosto
17h30
BVB vs. AS Roma
BVB-TV / Sky
Signal-Iduna-Park (Dortmund)