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BVB, notícias: Carsten Cramer dispara contra a concorrência da Bundesliga

Carsten Cramer, porta-voz da direção executiva do Borussia Dortmund, fez duras críticas aos restantes clubes da Bundesliga. O dirigente do BVB acusa os rivais da liga de falta de coragem na comercialização internacional.

Ele gostaria de ver "uma Bundesliga muito mais corajosa no estrangeiro", deixou claro à WAZ . "Devemos ter consciência das oportunidades que existem na comercialização no exterior e não falar sempre logo de um possível risco. Acho uma pena que, depois do Mundial de Clubes, mais uma vez apenas o Bayern e nós vamos viajar."

Enquanto os aurinegros fazem a sua digressão de verão pelas metrópoles japonesas de Osaka e Tóquio, o Bayern de Munique segue no início de agosto com escalas na Coreia do Sul e em Hong Kong.

Para os westfalianos, que no domingo partiram para o Extremo Oriente sem os participantes no Mundial de Clubes Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson e Marcel Sabitzer, bem como a dupla lesionada Emre Can e Nico Schlotterbeck, está prevista no local uma intensa viagem de marketing e jogos. Além de compromissos de relações públicas, estão agendados dois testes contra o Cerezo Osaka e o FC Tokyo.

As sessões extensas no relvado ficam em segundo plano. "Certamente haverá muito menos treino do que talvez se esperasse", disse o treinador Niko Kovac à margem do jogo-treino com o Fortuna Düsseldorf (1:2), no sábado. "Mas de qualquer forma vamos reduzir a carga na terceira semana de treinos."

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BVB, rumor: provavelmente não haverá saída rápida de Yan Couto para o Como

No caso de Yan Couto, não há indícios, por enquanto, de uma separação rápida do Borussia Dortmund. Segundo uma reportagem do Bild , o BVB e o Como 1907 ainda estão muito longe de um consenso. A razão seriam diferenças graves nas condições financeiras do negócio planeado.

No início do mês, tudo ainda apontava para uma transferência do lateral-direito brasileiro, por empréstimo, para o participante italiano da Liga dos Campeões. No entanto, a transferência ficou temporariamente emperrada depois de o concorrente do BVB Julian Ryerson ter enfrentado problemas físicos. Entretanto, porém, foi dado sinal verde quanto ao norueguês.

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BVB, rumor: Julian Brandt aparentemente favorece um clube

Na corrida por Julian Brandt (30), livre no mercado, há neste momento dois clubes na frente. De acordo com a Sky Sports, o Leeds United apresentou uma oferta concreta ao ex-jogador do Dortmund. Em paralelo, também o Ajax apresentou uma proposta finalizada.

Neste momento, Brandt estará inclinado para um compromisso com o Leeds, já que a perspetiva de atuar na Premier League o seduz enormemente. Para avaliar as possibilidades, o seu pai e agente, Jürgen Brandt, reuniu-se no início do mês na Elland Road. Segundo a reportagem, porém, as negociações ainda decorrem.

O médio ofensivo também veria, em princípio, com bons olhos uma mudança para a Serie A italiana, mas atualmente não existem aproximações concretas nesse sentido. Com o fim do seu contrato com o BVB, Brandt está disponível sem custos de transferência.

BVB: jogos de preparação, datas, transmissões televisivas no verão

Data Hora Jogo Transmissão na TV e livestream Local do jogo sábado, 25 de julho 13h Fortuna Düsseldorf vs. BVB BVB-TV / Sky Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) quarta-feira, 29 de julho 12h (hora alemã) Cerezo Osaka vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN Yanmar Stadium Nagai (Osaka City) sábado, 1 de agosto 12h (hora alemã) FC Tokyo vs. BVB BVB-TV / Sky / DAZN MUFG Stadium (Tóquio) domingo, 9 de agosto 15h (hora alemã) Arsenal FC vs. BVB BVB-TV / Sky Emirates Stadium (Londres) sábado, 15 de agosto 17h30 BVB vs. AS Roma BVB-TV / Sky Signal-Iduna-Park (Dortmund)



