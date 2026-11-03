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BVB, notícias: Matthias Sammer defende o técnico do Dortmund, Niko Kovac

Após oito partidas na Bundesliga, o Borussia Dortmund divide a liderança da tabela com o Bayern de Munique. Ainda assim, o estilo de jogo dos aurinegros continua em debate. O futebol por vezes mais voltado ao resultado e pouco espetacular, em especial, provoca críticas de alguns observadores.

Matthias Sammer, consultor do BVB, não entende essas objeções. No programa Sky90 , ele saiu em defesa do técnico Niko Kovac e destacou, sobretudo, sua habilidade para lidar com pessoas.

"Ele é como um cavalheiro, inclusive com os jogadores. Tem presença. Sempre dizemos que a gestão de pessoas é mais importante do que nunca hoje em dia e, mesmo assim, só falamos de tática. Estou exagerando agora no que digo, mas a maneira como ele lida com as pessoas e a credibilidade que tem são especiais", disse Sammer.

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Sammer também apontou a evolução esportiva sob o comando do croata como argumento a favor de Kovac. Desde que o treinador assumiu o cargo, em fevereiro de 2025, o Dortmund vem evoluindo continuamente. "As bases, desde que ele chegou, são impressionantes", disse Sammer.

Sammer mostrou ainda menos compreensão diante dos debates persistentes sobre o estilo de jogo do Dortmund. Com média de dois pontos por partida na Bundesliga, Kovac tem um bom retrospecto.

O ex-jogador da seleção alemã não entende por que o trabalho do técnico continua sendo questionado. "Não consigo aceitar quando, na Alemanha, se fala em murmúrios e coisas assim. Nada disso é concreto. Não consigo entender", afirmou o homem de 59 anos.

IMAGO

BVB, notícias: Marc Bartra fala sobre retorno a Dortmund

O Borussia Dortmund enfrenta o Real Betis, de Sevilha, nesta quarta-feira, às 21h, pela Champions League. Com isso, também reencontrará Marc Bartra, que jogou pelo BVB de 2016 a 2018 e foi o único integrante da equipe a se ferir no atentado contra o ônibus do time de Dortmund em 11 de abril de 2017.

O espanhol, agora com 35 anos, disputou 51 partidas oficiais pelo BVB e hoje não quer mais falar sobre o episódio. Ao SID , porém, declarou: "Aprendi a valorizar mais a vida, minha família, meus companheiros de equipe e as pequenas coisas que às vezes consideramos garantidas." Foi daí que surgiu também sua relação especial com a cidade: "Por isso, Dortmund sempre terá um lugar especial no meu coração."

Quase nove anos após sua saída, Bartra voltará a pisar no gramado do estádio do Dortmund. Poder representar o Real Betis em uma competição europeia tão especial significa muito para ele. "Voltar e representar o Betis em uma competição tão especial é um presente", disse. "Estou muito animado e sinto uma grande ligação com Dortmund."

Em seu retorno, Bartra está especialmente ansioso pela atmosfera do Signal Iduna Park. "Alguns estádios você ouve; outros, você sente. É possível jogar em grandes estádios, mas é difícil descrever a sensação no Westfalenstadion. Uma energia brutal." Com ela, tem a sensação de que "o estádio tem vida própria. Tudo treme, até o chão. É preciso vivenciar isso".

Getty Images

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