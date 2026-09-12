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BVB, notícias: Joey Veerman revela outras alternativas de transferência

A nova contratação do Borussia Dortmund, Joey Veerman, poderia muito bem ter ido para outro clube no verão passado. O holandês revelou isso em entrevista à Sky.

"Antes, eu tinha algumas opções, eram a Premier League e a liga turca. Eu esperei por um grande clube que também jogasse a Champions League, porque no PSV eu também joguei a Champions League por três anos", contou.

Quando, porém, o BVB apareceu e lhe apresentou uma proposta, Veerman sentiu que uma transferência para os aurinegros era o "encaixe perfeito" para ele pessoalmente. "Os torcedores são incríveis. E também os jogos em casa e fora. Por exemplo, em Hoffenheim: metade do estádio eram torcedores do Dortmund. Isso não é normal na Holanda", elogiou.

O BVB tirou o holandês de 27 anos do PSV Eindhoven por pouco mais de 22 milhões de euros e lhe deu um contrato até 2031.

Com o Dortmund, Veerman quer alcançar grandes feitos no futuro: "Eu tento ser importante e, como eu disse, também gosto dos números: dar muitas assistências e também marcar alguns gols. Quero ganhar o máximo possível. Quero conquistar títulos como nos últimos anos no PSV. Estamos tentando tirar o nosso melhor."

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BVB, notícias: Konstantinos Karetsas deixa o hospital

Konstantinos Karetsas, do clube da Bundesliga Borussia Dortmund, deixou o hospital após seus problemas circulatórios no jogo da Champions League contra o FC Villarreal (3 a 2). O BVB confirmou isso ao SID nesta sexta-feira.

A mãe do jogador da seleção grega havia dito antes ao jornal diário belga Het Nieuwsblad que os problemas do jovem de 18 anos aparentemente se deviam "à desidratação". Ela também falou em "distúrbios circulatórios". O clube não comentou o assunto ao ser questionado.

O jogador de ataque ainda passará por novos exames e desfalca o BVB por enquanto. "Ele está bem dentro das circunstâncias. Mais exames estão sendo feitos, queremos chegar exatamente ao fundo da questão", havia declarado o diretor esportivo Ole Book na quinta-feira.

Karetsas havia levantado o braço durante o primeiro tempo na noite de terça-feira, após um passe rasteiro, e de repente se deitou no gramado. Pouco depois, os paramédicos correram para atendê-lo; o reforço foi retirado de campo sob aplausos dos espectadores e com lágrimas nos olhos.

BVB, tabela: Os próximos jogos do Borussia Dortmund