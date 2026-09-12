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Christian Guinin

Traduzido por

BVB, notícias e rumores - "Isso não é normal na Holanda": uma coisa encanta Joey Veerman no Borussia Dortmund

Bundesliga
Mercado da bola
Borussia Dortmund
K. Karetsas
J. Veerman

A contratação do verão do BVB revela, entre outras coisas, que, além de sua transferência para os aurinegros, também tinha outras opções. Notícias e rumores sobre o Borussia Dortmund.

Mais notícias e rumores sobre o BVB:

  • Mãe de Karetsas confirma o motivo do colapso contra o Villarreal
  • O BVB passou perto de um baita golpe de Watzke
  • Dupla do BVB aparentemente desperta interesse de Inter de Milão e Juventus
Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

BVB, notícias: Joey Veerman revela outras alternativas de transferência

A nova contratação do Borussia Dortmund, Joey Veerman, poderia muito bem ter ido para outro clube no verão passado. O holandês revelou isso em entrevista à Sky.

"Antes, eu tinha algumas opções, eram a Premier League e a liga turca. Eu esperei por um grande clube que também jogasse a Champions League, porque no PSV eu também joguei a Champions League por três anos", contou.

Quando, porém, o BVB apareceu e lhe apresentou uma proposta, Veerman sentiu que uma transferência para os aurinegros era o "encaixe perfeito" para ele pessoalmente. "Os torcedores são incríveis. E também os jogos em casa e fora. Por exemplo, em Hoffenheim: metade do estádio eram torcedores do Dortmund. Isso não é normal na Holanda", elogiou.

O BVB tirou o holandês de 27 anos do PSV Eindhoven por pouco mais de 22 milhões de euros e lhe deu um contrato até 2031.

Com o Dortmund, Veerman quer alcançar grandes feitos no futuro: "Eu tento ser importante e, como eu disse, também gosto dos números: dar muitas assistências e também marcar alguns gols. Quero ganhar o máximo possível. Quero conquistar títulos como nos últimos anos no PSV. Estamos tentando tirar o nosso melhor."

FBL-EUR-C1-DORTMUND-VILLARREALGetty Images

BVB, notícias: Konstantinos Karetsas deixa o hospital

Konstantinos Karetsas, do clube da Bundesliga Borussia Dortmund, deixou o hospital após seus problemas circulatórios no jogo da Champions League contra o FC Villarreal (3 a 2). O BVB confirmou isso ao SID nesta sexta-feira.

A mãe do jogador da seleção grega havia dito antes ao jornal diário belga Het Nieuwsblad que os problemas do jovem de 18 anos aparentemente se deviam "à desidratação". Ela também falou em "distúrbios circulatórios". O clube não comentou o assunto ao ser questionado.

O jogador de ataque ainda passará por novos exames e desfalca o BVB por enquanto. "Ele está bem dentro das circunstâncias. Mais exames estão sendo feitos, queremos chegar exatamente ao fundo da questão", havia declarado o diretor esportivo Ole Book na quinta-feira.

Karetsas havia levantado o braço durante o primeiro tempo na noite de terça-feira, após um passe rasteiro, e de repente se deitou no gramado. Pouco depois, os paramédicos correram para atendê-lo; o reforço foi retirado de campo sob aplausos dos espectadores e com lágrimas nos olhos.

BVB, tabela: Os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data

Competição

Jogo

Sábado, 12 de setembro (15h30)

Bundesliga

Borussia Dortmund x SC Paderborn

Sábado, 19 de setembro (18h30)

Bundesliga

VfB Stuttgart x Borussia Dortmund

Sábado, 10 de outubro

Bundesliga

Borussia Dortmund x Werder Bremen

Quarta-feira, 14 de outubro (21h)

Champions League

FC Bodö/Gilmt x Borussia Dortmund

Sábado, 17 de outubro

Bundesliga

Union Berlin x Borussia Dortmund

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