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O BVB corre o risco de perder uma de suas maiores promessas? Niko Kovac libera dois jogadores que estavam lesionados para enfrentar o Arsenal. Notícias e rumores do Borussia Dortmund.

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BVB, rumor: Mathis Albert pode ir para o Manchester United no meio do ano?

O Borussia Dortmund pode perder a promessa Mathis Albert no próximo meio de ano. Segundo informações da Sky, o jogador de 17 anos está insatisfeito com o tempo de jogo que recebe no BVB e, por isso, pode buscar uma transferência em breve.

Se, após avaliar sua situação esportiva, Albert decidir deixar os aurinegros, o Manchester United pode ser uma opção atraente. Afinal, Mauricio Pochettino assumiu o comando do clube há poucos dias. Foi sob o comando dele que Albert estreou pela seleção principal dos Estados Unidos.

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Segundo a Sky, uma transferência na próxima janela de inverno não está em discussão. Após a temporada atual, porém, uma ida para os Red Devils pode ganhar força, desde que Pochettino ainda esteja à frente do ManUnited e haja interesse em contratá-lo. Um detalhe chama a atenção: o contrato de Albert com o BVB está oficialmente perto do fim, mas já haveria um acordo de renovação com o Dortmund.

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Albert ainda busca se firmar no Borussia Dortmund. Nesta temporada, disputou quatro partidas oficiais pela equipe principal. A mais recente foi no último sábado, na vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Borussia Mönchengladbach, quando entrou aos 72 minutos. Sua única partida como titular foi no início de setembro, na vitória por 5 a 0 sobre o HEBC Hamburg pela primeira rodada da Copa da Alemanha.

Na seleção, a situação do jogador de 17 anos é bem melhor: ele já disputou cinco partidas. No fim de setembro, marcou um gol na vitória por 4 a 2 sobre o Chile e, por um breve período, tornou-se o jogador mais jovem a marcar pela seleção principal dos Estados Unidos.

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O recorde, porém, durou pouco. A marca agora pertence a Cavan Sullivan, que balançou as redes pela seleção dos Estados Unidos apenas quatro dias depois de Albert. Com 17 anos e seis dias, ele era 125 dias mais jovem que o jogador do Dortmund.

Getty Images

BVB, notícia: Dortmund terá Serhou Guirassy e Carney Chukwuemeka contra o Arsenal

O Borussia Dortmund poderá contar novamente com Serhou Guirassy e Carney Chukwuemeka no confronto de peso com o Arsenal pela Champions League, na terça-feira (21h).

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Os dois "estão prontos", afirmou o técnico Niko Kovac na noite de segunda-feira, em Londres. "Se será desde o início ou mais tarde, veremos amanhã." Guirassy e Chukwuemeka estavam afastados por lesões na coxa.

Embora duas das melhores defesas da Europa se enfrentem, Kovac espera um jogo movimentado contra o campeão inglês. "Acredito que não terminará em 0 a 0, porque as duas equipes têm qualidade suficiente para marcar gols", disse. "Sabemos da dificuldade. Mas temos qualidade para conseguir o que queremos: pontos. Para isso, precisamos fazer um jogo excelente com e sem a bola."

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O BVB somou nove pontos nas quatro primeiras partidas da Champions League, enquanto o Arsenal tem dez. As duas equipes têm boas chances de terminar entre as oito primeiras. O Arsenal é "uma grande equipe, com um grande treinador, e eles conquistaram muitos títulos juntos", elogiou Kovac ao falar do time de Mikel Arteta. "Estamos prontos, estamos bem fisicamente, temos muita confiança e acreditamos nos nossos pontos fortes. Respeitamos o Arsenal, mas eles também nos respeitam."

(SID)

Getty Images

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BVB, notícia: Arsenal confirma desfalque do goleiro David Raya contra o Dortmund

O Arsenal não poderá contar com o goleiro titular David Raya no duelo contra o Borussia Dortmund pela Champions League. O problema não parece "muito grave", mas "ele não está em condições de jogar amanhã", afirmou o técnico Mikel Arteta antes da partida de terça-feira (21h).

Raya já havia ficado fora do treino na tarde de segunda-feira. O goleiro precisou deixar o campo aos 70 minutos do jogo contra o Newcastle United (2 a 2), no último sábado, após uma colisão que lhe causou problemas no ombro . Kepa Arrizabalaga entrou em seu lugar. Exames mais detalhados estão previstos para terça-feira, mas, segundo Arteta, não será necessária uma cirurgia.

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Arteta não revelou se Kepa ou Illan Meslier defenderá o gol do campeão inglês contra o Dortmund. "Sempre avaliamos cada situação com cuidado para tomar a decisão certa, e está muito claro como vamos proceder", disse o treinador de 44 anos.

Mesmo sem seu goleiro titular, Arteta espera uma tarefa difícil contra o líder da Bundesliga. O espanhol disse estar "muito impressionado" com o Dortmund: "Basta ver os resultados até agora, sua posição na Bundesliga e na Champions League, como joga e como domina as partidas."

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Após quatro rodadas na Champions League, o Arsenal (10), terceiro colocado, tem apenas um ponto de vantagem sobre o Dortmund (9), que está em 12º. "Sabemos que vamos enfrentar um adversário de alto nível e estamos prontos", destacou Arteta.

(SID)

Getty Images

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BVB, notícia: Ole Book espera com entusiasmo duelo contra o Arsenal

O diretor esportivo do Borussia Dortmund, Ole Book, encara com muito respeito o teste de maturidade diante do Arsenal.

"Sabemos que teremos um jogo extremamente difícil contra o líder da tabela, o atual campeão da Inglaterra", disse Book na segunda-feira, antes de embarcar para Londres, onde o BVB enfrentará os Gunners pela Champions League na noite de terça-feira (21h). "Eles estão em um nível altíssimo em todos os aspectos, tanto na defesa quanto no ataque."

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Book, no entanto, também vê nisso a possibilidade de surpreender. Nem todos esperam uma vitória por ampla margem. "Para nós, é uma boa oportunidade de superar as expectativas." A liderança recém-assumida na Bundesliga é um "bom efeito colateral" e "deve" ajudar o BVB. "Mas mostramos muita estabilidade ultimamente. Acho que os jogadores levarão isso para o jogo. Precisamos de toda a confiança e coragem que pudermos encontrar", disse Book. "É realmente uma das tarefas mais difíceis do futebol europeu."

O capitão Emre Can também embarcou para o Reino Unido na segunda-feira, mas o jogador de 32 anos ainda não está pronto para voltar a atuar. "Sempre gostamos de tê-lo por perto, porque ele tem uma personalidade muito positiva. Isso é ótimo", disse Book, antes de explicar: "Além disso, há motivos médicos para que ele possa se consultar novamente com um médico. Isso também é importante." Can sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo em fevereiro.

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Depois do duelo em Londres, a sequência será intensa. Na liga, o BVB terá o confronto de líderes contra o Bayer Leverkusen, depois o clássico regional contra o Schalke e, por fim, um duelo pela Champions League com a Inter de Milão, campeã italiana.

(SID)

Getty Images

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