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O BVB e o Bayern de Munique podem em breve travar uma disputa pela contratação de um zagueiro de grande potencial. Além disso, há boas notícias sobre dois titulares. Notícias e rumores do Borussia Dortmund.

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BVB, rumor: disputa com o Bayern por grande promessa?

Tanto o BVB quanto o Bayern de Munique estariam de olho em Jordan Arnolin, do Estoril Praia, da primeira divisão portuguesa. A informação é do Foot Mercato.

Segundo a publicação, olheiros dos dois rivais da Bundesliga já teriam acompanhado o desempenho do jovem de apenas 18 anos após sua ascensão ao time profissional nesta temporada. Zagueiro de origem, que também pode atuar como volante, ele entrou em campo em cinco das dez partidas possíveis pelo campeonato e convenceu, embora seu clube ocupe atualmente a última posição na tabela.

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Arnolin já defende a seleção sub-19 de Portugal e tem contrato até 2029. A reportagem também não informa qual seria o valor necessário para contratá-lo. Uma disputa de ofertas, porém, pode ocorrer em breve.

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Além do Borussia Dortmund e do Bayern de Munique, o Barcelona e o Lille também teriam demonstrado interesse em Arnolin. Olheiros desses clubes teriam observado o jovem, entre outras ocasiões, na partida da seleção sub-19 portuguesa contra a Alemanha (3 a 2), no Estadio Carlos Osorio.

Getty Images

BVB, notícias: boas novidades sobre Waldemar Anton e Serhou Guirassy

O BVB retomou oficialmente os treinos para se preparar para o duelo entre os Borussias contra o Gladbach, no próximo sábado. Com exceção de Mathis Albert, que ainda estará em ação pelos Estados Unidos na quarta-feira, os jogadores convocados por suas seleções devem estar no campo de treinamento na quinta-feira.

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Ainda não se sabe se os titulares Waldemar Anton e Serhou Guirassy, que vinham enfrentando problemas físicos, estarão à disposição contra o Gladbach. Segundo o Ruhr Nachrichten, a decisão será tomada perto da partida. Ambos teriam treinado individualmente nos últimos dias. No BVB, porém, há otimismo de que os dois logo possam voltar a treinar sem restrições.

Anton não viajou com a seleção alemã por causa de problemas musculares , enquanto Guirassy vinha lidando com uma distensão na coxa.

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Já Carney Chukwuemeka deve voltar ainda neste ano após ter sido substituído precocemente contra o SV Elversberg , informa o Ruhr Nachrichten. A lesão muscular do meio-campista não seria tão grave quanto se temia inicialmente.

Getty Images

BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund

Data Competição Jogo Sábado, 21 de novembro (15h30) Bundesliga Borussia Mönchengladbach x Borussia Dortmund Terça-feira, 24 de novembro (21h) Liga dos Campeões Arsenal x Borussia Dortmund Domingo, 29 de novembro (19h30) Bundesliga Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen Quarta-feira, 2 de dezembro (20h45) Copa da Alemanha Eintracht Frankfurt x Borussia Dortmund Domingo, 6 de dezembro (15h30) Bundesliga Schalke 04 x Borussia Dortmund