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O Borussia Dortmund deve voltar a contar com Waldemar Anton contra o Borussia Mönchengladbach. Enquanto isso, o clube pode perder uma promessa do ataque sem receber pela transferência. Notícias e rumores do BVB.

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BVB, rumor: Waldemar Anton de volta ao elenco contra o Gladbach

Ao que tudo indica, o BVB poderá voltar a contar com o zagueiro da seleção alemã Waldemar Anton no jogo contra o Borussia Mönchengladbach.

Segundo o Ruhr Nachrichten, o zagueiro estará novamente à disposição do técnico Niko Kovac na tarde de sábado (15h30), depois de enfrentar problemas musculares.

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Anton deveria disputar pela seleção alemã os jogos da Liga das Nações contra Sérvia e Países Baixos, mas deixou a equipe antes mesmo da primeira partida, contra os sérvios.

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Ao que tudo indica, Kovac ainda terá de ficar sem o atacante Serhou Guirassy e o meio-campista Carney Chulwuemeka. Os dois enfrentaram problemas na coxa nos últimos dias.

Getty Images

BVB, notícia: Joane Gadou sonha com a seleção principal da França

Joane Gadou é um dos grandes destaques do BVB nesta temporada. À exceção da primeira fase da Copa da Alemanha, não perdeu uma única partida sob o comando de Niko Kovac e, recentemente, também impressionou pela velocidade atuando como lateral-direito.

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"Queremos ter sucesso na Bundesliga e na Liga dos Campeões", afirmou o jogador de 19 anos, confiante, em entrevista ao Ruhr Nachrichten . "Sei que é mais fácil falar do que fazer, mas precisamos estabelecer grandes objetivos."

Gadou, formado nas categorias de base do PSG e contratado do RB Salzburg pelo Borussia Dortmund por quase 20 milhões de euros antes da temporada, também tem grandes planos pessoais.

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"Não estabeleço limites para mim. Quero extrair o melhor de mim", afirmou o jogador da seleção francesa sub-21, que tem um grande objetivo: "Minha estreia na seleção principal me encheria de orgulho e seria uma honra."

Getty Images

BVB, rumores: Dortmund pode perder uma promessa do ataque?

O Borussia Dortmund corre o risco de perder a promessa do ataque Justin Hoy, cujo contrato termina no próximo verão europeu. Segundo a Sky Sport, não há, no momento, avanços concretos nas conversas sobre uma possível renovação.

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Por isso, não está descartado que o jogador de 18 anos deixe o Borussia Dortmund ao fim da temporada sem custos de transferência. Vários clubes da Bundesliga e da segunda divisão alemã já teriam procurado informações sobre a situação do jogador da seleção polonesa sub-19.

Nesta temporada, Hoy soma seis gols e três assistências em 14 partidas pela equipe sub-19 do BVB. O meia-armador chegou ao Dortmund em 2022, vindo do Eintracht Frankfurt.

IMAGO

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BVB, notícia: ex-jogador do Dortmund Pascal Groß renova com o Brighton

O ex-jogador da seleção alemã Pascal Groß renovou seu contrato com o Brighton & Hove Albion por mais um ano, até 2028. O clube da Premier League anunciou a renovação na noite de sexta-feira.

"Estamos muito felizes por Pascal ter assinado um novo contrato. Podemos falar de suas muitas qualidades em campo: seus gols, assistências e inteligência futebolística. Mas ele também é um grande líder dentro da equipe", disse o técnico Fabian Hürzeler sobre seu compatriota.

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Groß voltou ao Brighton em janeiro, após 18 meses no Borussia Dortmund. O jogador de 35 anos já havia atuado pelo clube inglês de 2017 a 2024, período em que se tornou uma peça importante da equipe. No domingo (15h), ele poderá fazer sua 300ª partida pelo Brighton no jogo fora de casa contra o Hull City.

(SID)

Getty Images

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BVB, calendário: os próximos jogos do Borussia Dortmund