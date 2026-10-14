Depois de amanhã, sexta-feira, o FC Bayern completará exatamente quatro semanas sem vencer. Se o time de Munique ainda não está em uma crise de proporções históricas, é apenas porque disputou somente duas partidas oficiais nesse período, devido à longa pausa para os jogos das seleções. Empatou por 2 a 2 com o FC Augsburg e, agora, por 3 a 3 com o Viking Stavanger.

O que torna os dois tropeços bastante preocupantes é, por um lado, o fato de terem ocorrido contra equipes consideradas claramente inferiores. Por outro, ambos seguiram padrões semelhantes.

Em resumo: neste momento, o FC Bayern esbarra no próprio FC Bayern, ou melhor, na própria estupidez e nas próprias deficiências. "Estou aqui de novo, como depois do jogo contra o Augsburg, e, no fundo, fizemos a mesma coisa outra vez", lamentou o diretor esportivo Max Eberl em Stavanger. "O jogo teve uma dinâmica quase idêntica." E não foi só isso: "Hoje cometemos ainda mais erros do que contra o Augsburg." Agora, a versão detalhada.

FC Bayern: gols sofridos cedo e perdas de bola fatais

Nas duas partidas, o time de Munique sofreu um gol logo no início. Contra o Augsburg, foi até o gol mais rápido da história da Bundesliga, após oito segundos; contra o Stavanger, saiu após 72 segundos. Ambos nasceram de falhas individuais. Em Augsburg, o goleiro Manuel Neuer perdeu a bola de maneira fatal. Em Stavanger, Min-Jae Kim cedeu desnecessariamente o escanteio que resultou no gol. A esse respeito, o técnico Vincent Kompany lamentou o "excesso de confiança" de sua equipe ao tentar sempre encontrar soluções por meio do jogo.

O segundo gol sofrido contra o Augsburg e contra o Stavanger resultou, em cada caso, de um passe em profundidade do adversário que atravessou uma defesa do time de Munique mal coordenada. Quase profeticamente, o capitão do Viking, Zlatko Tripic, havia avisado na entrevista coletiva anterior ao jogo: "Se eles mandarem muitos jogadores para a frente, vão abrir espaços." Em Stavanger, porém, os erros do time de Munique não se limitaram ao futebol.

Com dois gols de Harry Kane e o gol de Luis Diaz que fez 3 a 2, o FC Bayern havia virado o jogo, até que Michael Olise perdeu a cabeça. Amarelo por uma falta tática. Outro amarelo por jogar a bola no rosto do adversário. Expulso pelo segundo cartão amarelo. "Estupidez completa", avaliou Kompany. O gol sofrido no fim, que decretou o 3 a 3 quando o Bayern estava com um jogador a menos, também nasceu de uma perda de bola evitável de Joshua Kimmich.

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FC Bayern: espinha dorsal vacilante e árbitros em foco

Isso leva a outro problema do FC Bayern: sua espinha dorsal vacilante. Vários jogadores fundamentais atravessam momentos difíceis individualmente. Após seu erro contra o Augsburg, o capitão Manuel Neuer tem de lidar com debates sobre uma possível troca antecipada de titular no gol do time de Munique e, além disso, volta a enfrentar problemas de saúde. O vice-capitão Kimmich vem sendo questionado desde o período de jogos da seleção alemã, que foi tão ruim para ele. "Desnecessários", diz seu companheiro no meio-campo, Aleksandar Pavlovic, sobre esses debates. Mas eles existem mesmo assim.

Jonathan Tah foi substituído no intervalo em Stavanger após um primeiro tempo muito fraco. Luis Diaz parece tenso mesmo depois de sua licença especial. Atualmente, vê-se pouco da energia tão positiva que ele costumava demonstrar, e os três gols anulados por impedimento só pioraram a situação. Talvez seu gol, válido, em Stavanger marque agora uma virada. Olise, por sua vez, precisa lidar com a primeira expulsão e com aquela que provavelmente foi a atitude mais absurda de sua carreira profissional até aqui. O lado especialmente amargo é que, por estar suspenso, ele certamente perderá o grande jogo da próxima semana contra o FC Arsenal, finalista da temporada passada.

Embora ninguém do FC Bayern tenha reclamado na Noruega da expulsão totalmente justificada de Olise, o time de Munique voltou a concentrar suas críticas no árbitro em Stavanger, como já havia feito em Augsburg. Isso ocorreu durante a partida, como admitiu Kompany: "Talvez estivéssemos ocupados com coisas que não nos ajudam nessa situação, como o árbitro." Mas ocorreu, sobretudo, nas análises posteriores.

Em Augsburg, o motivo foi o primeiro gol de Diaz, provavelmente anulado de forma equivocada. Agora, em Stavanger, foi a postura geral do búlgaro Georgi Kabakov, que já era visto com desconfiança por causa de uma suspensão anterior. Em ambos os casos, as críticas tinham fundamento. Mas, depois de tropeços contra equipes do nível do Augsburg ou do Stavanger, o FC Bayern deveria olhar mais para as próprias deficiências do que colocar o desempenho do árbitro no centro das atenções.

O que vem pela frente para o FC Bayern?

Desde que Kompany assumiu o cargo, no verão europeu de 2024, o FC Bayern já ficou pelo menos duas partidas oficiais seguidas sem vencer em quatro ocasiões. Três delas ocorreram em sua temporada de estreia e outra nesta primavera, quando o time de Munique empatou com o 1. FC Heidenheim em uma Bundesliga que já estava decidida, entre as duas semifinais da Champions League contra o Paris Saint-Germain (4 a 5 e 1 a 1).

No início da temporada passada, por outro lado, o FC Bayern ainda não havia cometido nenhum tropeço. Enquanto agora já soma três em nove partidas, naquela ocasião o time de Munique começou a temporada com 16 vitórias consecutivas em todas as competições, o melhor início da história entre os clubes das cinco principais ligas da Europa. Nesse percurso, conquistou vitórias impressionantes contra o campeão mundial de clubes FC Chelsea e o vencedor da Champions League Paris Saint-Germain. A primeira perda de pontos só veio em meados de novembro, em um empate com o Union Berlin.

Agora, após duas partidas sem vencer, o FC Bayern terá três desafios difíceis em sequência: na Bundesliga, contra um RB Leipzig aparentemente recuperado; na Champions League, contra o Arsenal; e, novamente pela Bundesliga, contra o líder SC Freiburg. Existe, no mínimo, o risco de que uma oscilação se transforme em uma crise de verdade.

Ao menos um aspecto traz esperança: gols não têm faltado ao FC Bayern apesar do aproveitamento por vezes irregular das chances. Isso se deve sobretudo a Harry Kane, que participou de todos os cinco gols contra o Augsburg e o Stavanger.