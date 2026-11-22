Como assistir a Burnley x Blackburn Rovers com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Escolha uma VPN confiável . Selecione um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).

. Selecione um provedor confiável de serviços de VP e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

Conecte-se ao servidor . Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).

. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!

Prévia do jogo

Championship - Rodada 16 22 de nov. de 2026 - 07:00 Turf Moor

O Burnley recebe o Blackburn Rovers no Turf Moor em um dos clássicos regionais mais acirrados do futebol inglês, com o dérbi de East Lancashire de volta à tabela da Championship.

O Burnley de Fabio Celestini chega a este confronto em má fase. A equipe perdeu três dos últimos cinco jogos pela liga e sofreu nove gols nesse período. O revés por 5 a 4 diante do Cardiff City foi o golpe mais recente em sua confiança.

O Blackburn Rovers, comandado por Tony Mowbray, está no meio da tabela e também chega à partida em uma fase irregular. A equipe venceu o West Ham United por 2 a 1 em seu último jogo, mas também sofreu derrotas pesadas para Swansea City e West Brom nas últimas semanas.

O Burnley ocupa a 22ª posição na Championship, o que torna o confronto ainda mais urgente para o time da casa. Uma derrota aumentaria a preocupação com o rebaixamento em um momento da temporada em que os resultados começam a ganhar peso.

O Blackburn leva vantagem no retrospecto recente do confronto, com duas vitórias nos últimos quatro encontros entre os clubes pela Championship. A última vitória do Burnley em casa neste dérbi foi em novembro de 2022, por 3 a 0 no Turf Moor.

Com a pressão aumentando sobre o Burnley e o Blackburn buscando subir na tabela, o dérbi de East Lancashire promete a intensidade que sempre marca este confronto.