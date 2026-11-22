Como assistir a Burnley x Blackburn Rovers com uma VPN
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- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na plataforma da emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
Prévia do jogo
O Burnley recebe o Blackburn Rovers no Turf Moor em um dos clássicos regionais mais acirrados do futebol inglês, com o dérbi de East Lancashire de volta à tabela da Championship.
O Burnley de Fabio Celestini chega a este confronto em má fase. A equipe perdeu três dos últimos cinco jogos pela liga e sofreu nove gols nesse período. O revés por 5 a 4 diante do Cardiff City foi o golpe mais recente em sua confiança.
O Blackburn Rovers, comandado por Tony Mowbray, está no meio da tabela e também chega à partida em uma fase irregular. A equipe venceu o West Ham United por 2 a 1 em seu último jogo, mas também sofreu derrotas pesadas para Swansea City e West Brom nas últimas semanas.
O Burnley ocupa a 22ª posição na Championship, o que torna o confronto ainda mais urgente para o time da casa. Uma derrota aumentaria a preocupação com o rebaixamento em um momento da temporada em que os resultados começam a ganhar peso.
O Blackburn leva vantagem no retrospecto recente do confronto, com duas vitórias nos últimos quatro encontros entre os clubes pela Championship. A última vitória do Burnley em casa neste dérbi foi em novembro de 2022, por 3 a 0 no Turf Moor.
Com a pressão aumentando sobre o Burnley e o Blackburn buscando subir na tabela, o dérbi de East Lancashire promete a intensidade que sempre marca este confronto.
Escalações de Burnley x Blackburn
Time titular
Reservas
Técnico
- F. Celestini
- T. Mowbray