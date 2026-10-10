O atacante atiçou bastante os torcedores da casa com a comemoração de seu primeiro gol na temporada, no empate por 1 a 1 do Espanyol Barcelona com o FC Malaga na noite de sexta-feira, e depois foi duramente insultado. Isso foi um grande tema após o apito final no La Rosaleda.

A cena teve origem aos 13 minutos de jogo. Zaragoza deixou dois adversários para trás e finalizou com categoria no canto curto. Em seguida, comemorou efusivamente justamente em frente à torcida do Malaga. Obviamente, isso foi um grande tabu para os torcedores, afinal Zaragoza nasceu em Malaga.

Os torcedores o insultaram pesadamente em alguns momentos. O limite foi ultrapassado de vez quando Zaragoza mais tarde ainda se desentendeu com um adversário no gramado e, das arquibancadas, ouviu-se claramente o grito de "Bryan, morra".

Talvez os torcedores tenham percebido uma mensagem de Zaragoza para o clube deles, afinal o Malaga não quis contratá-lo alguns anos atrás, apesar de um período de testes. O jogador de 25 anos, porém, negou à DAZN que tivesse isso em mente na comemoração: "Não foi uma mensagem para os torcedores. Eu respeito o clube, mas nunca joguei aqui e fazia muito tempo que eu não marcava um gol — e, quando eu fizer um gol, vou comemorar." Segundo o atacante, a comemoração foi para sua esposa e seu filho. Caso alguém tenha se sentido ofendido com isso, "peço desculpas", disse. Mas os cantos da torcida foram "um erro", ressaltou.

No geral, ele respeita o Malaga, "porque é o clube da minha cidade, mas se eu faço um gol, por que não posso comemorar? Não entendo a raiva contra mim". Afinal, ele "não fez nada de errado". Mas ele também não havia esquecido totalmente a recusa do Malaga no passado: "Eu poderia ter jogado aqui, mas eles nunca me quiseram. Eles erraram."

A noite de Zaragoza em sua terra natal, porém, não foi prejudicada apenas pelas manifestações de descontentamento da torcida, mas também pelo empate tardio do Malaga. No terceiro minuto dos acréscimos, Adrian Nino igualou o gol de Zaragoza. Isso foi "uma merda, uma merda total", constatou Zaragoza: "Estamos indo para casa com um gosto muito ruim, porque o gol saiu praticamente na última jogada da partida." O Espanyol ocupa atualmente a 11ª colocação da tabela, enquanto o Malaga é o penúltimo.

Até quando Bryan Zaragoza ainda tem contrato com o FC Bayern?

Zaragoza está emprestado pelo FC Bayern ao Espanyol desde o verão passado. Em Munique, ele não conseguiu se firmar desde sua transferência em janeiro de 2024. No total, Zaragoza disputou apenas sete jogos oficiais pelo FCB. Como o clube não encontrou, nas últimas janelas de transferências, um interessado em contratá-lo em definitivo, Zaragoza segue com contrato com a Säbener Straße até 2029.

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Desde o verão de 2024, ele foi emprestado de forma ininterrupta — para Osasuna, Vigo e a Roma. O acordo atual com o Espanyol inclui uma obrigação de compra que entra em vigor sob determinadas condições.

Na semana passada, porém, ele deixou claro ao As que "jamais se arrependerá" de sua transferência para o FCB. Para o seu fracasso lá, houve "muitos fatores". Ele explicou: "Eu era um jovem de 20 anos que se transferiu para o FC Bayern, um dos melhores clubes do mundo, se não o melhor. Na minha posição jogava Musiala, que para mim era o melhor do mundo na época, e além dele ainda tinha Sané, Gnabry, Coman... eu poderia citar outros mil nomes."

E continuou: "Eu vinha da segunda divisão, tinha feito apenas dez jogos na primeira divisão, e então apareceu o FC Bayern. Isso não é fácil: o idioma, o clima, a comida, sair da minha zona de conforto. Não acho que eu não tenha tido sucesso por causa do meu nível futebolístico. Acho que teve a ver com as condições ao redor. Foi um passo muito grande na minha carreira, para o qual eu ainda não estava preparado."