Bruno Guimarães revela conversa com Vini Jr. e explica por que Ancelotti mudou batedor do Brasil

A vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, nesta terça-feira (29), teve um significado especial para Vini Jr. e Bruno Guimarães. Além de ajudar a seleção a buscar a virada após sofrer dois gols, os jogadores protagonizaram uma conversa antes de uma das duas cobranças de pênalti convertidas pela equipe.
Bruno, que havia perdido um pênalti na eliminação para a Noruega na Copa do Mundo, seria novamente o responsável pela cobrança. No entanto, Carlo Ancelotti pediu que Vini Jr. assumisse a responsabilidade. Após a partida, o meia explicou a decisão e garantiu que não houve qualquer problema entre os jogadores.
"Depois desse negócio do pênalti, muitas coisas apareceram. Aqui a gente não tem vaidade nenhuma. No último jogo da Copa, o Ancelotti mandou eu bater; hoje ele mandou o Vini. O Vini também estava precisando fazer um gol, eu já tinha feito. A gente não tem vaidade nenhuma. A gente quer o bem do Brasil. Feliz por ele, feliz pelo jogo que a gente desempenhou. É dar sequência no trabalho", afirmou Bruno.
Vini Jr. também falou sobre o episódio ainda na saída de campo. Segundo o atacante, ele chegou a pedir que Bruno assumisse a cobrança, mas entendeu a escolha de Ancelotti e aproveitou a oportunidade para recuperar a confiança.
"O Bruno é o que bate pênalti para nós quando o Rapha não está em campo. Eu achei que ele queria bater, mas ele sabe que eu estou precisando de um pouco de confiança. Tinha alguns jogos que eu não fazia gol. É importante voltar a marcar", explicou.
A cobrança perdida por Bruno aconteceu na eliminação do Brasil para a Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Aos 13 minutos do primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0 a 0, o meia parou no goleiro Nyland. Vini Jr. também estava em campo naquela partida.
Desta vez, porém, Bruno conseguiu balançar as redes antes da cobrança de Vini. O meia marcou o terceiro gol brasileiro, quando a partida estava empatada, enquanto o atacante do Real Madrid converteu o pênalti que recolocou a seleção em vantagem.
O duelo desta terça-feira foi o segundo amistoso do Brasil contra a Austrália nesta Data Fifa. Depois do empate por 1 a 1 na última sexta-feira, a equipe de Ancelotti conseguiu a vitória por 4 a 2.
A seleção brasileira encerra a Data Fifa neste sábado (3), contra a Índia, em Calcutá.