Bruno Fernandes se pronunciou sobre a turbulência em torno de Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal. O meio-campista do Manchester United teve contato com seu compatriota.

Ronaldo deixou recentemente a seleção portuguesa após a partida da Nations League contra a Noruega. O atacante de 41 anos ficou no banco durante todo o confronto, após o que surgiram relatos sobre tensões entre ele e o técnico Jorge Jesus. Ronaldo afirmou em seguida que contará sua versão da história em outro momento.

Fernandes já teve contato com Ronaldo. O meio-campista quis, sobretudo, destacar o quanto o atacante significou para Portugal. “Falei com Cristiano Ronaldo e disse a ele que é o maior ícone da nossa seleção e do nosso país, e que sempre continuará sendo”, disse Fernandes em entrevista coletiva antes do duelo de domingo à noite contra a Noruega.

O armador também enfatiza que, na visão dele, a novela não causou divisão dentro da seleção. “Nossa seleção está unida e não dividida”, afirma. Fernandes não quer que a situação criada escale ainda mais e entende que eventuais problemas dentro do grupo devem ser discutidos.

“As questões precisam ser resolvidas internamente e encerradas de forma positiva para ambas as partes.” Com isso, ele parece sobretudo defender uma solução em que tanto Ronaldo quanto Jesus possam seguir em frente sem que a questão continue ocupando a seleção portuguesa.

Jesus também falou sobre Ronaldo nos últimos dias. O técnico destacou que o atacante é um símbolo importante para Portugal. “Não posso ignorar o tema Cristiano Ronaldo. Cris é um símbolo da seleção portuguesa. Ele é um símbolo de Portugal”, disse Jesus. Ele indicou ainda que, após o jogo contra a Noruega, haveria tempo suficiente para falar mais sobre a situação.

Enquanto isso, Portugal segue firme na briga na Nations League. A equipe venceu os três primeiros jogos no Grupo A4 contra País de Gales, Noruega e Dinamarca.



