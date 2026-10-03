Bruno Fernandes vestiu a braçadeira de capitão de Portugal diante da Dinamarca, e espera-se que o cenário se repita no estádio do Dragão contra a Noruega, amanhã, domingo, pela Liga das Nações da Europa, diante da ausência de Cristiano Ronaldo, que deixou a concentração da seleção irritado por não ter sido escalado.

O meia do Manchester United abordou o assunto durante a coletiva de imprensa de apresentação da partida, revelando que conversou com seu compatriota.

Fernandes afirmou, no início de sua fala, que não existem divisões dentro do time: "Não preciso conversar com meus companheiros, pois todos nós sabemos como lidar com nossas coisas. Há uma situação na seleção que não tem relação com os jogadores, e acredito que o papel mais importante que podemos desempenhar é alcançar resultados dentro de campo".

E prosseguiu: "Quanto a Cristiano, conversei com ele, e o que disse a ele repito aqui: o mais importante é que, aconteça o que acontecer, Cristiano Ronaldo nunca deixará de ser o maior símbolo da nossa seleção, do futebol do nosso país e de Portugal, por tudo o que ofereceu não apenas em Portugal, mas no mundo inteiro".

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E acrescentou: "Ele tem um lugar reservado, não apenas entre os melhores jogadores de todos os tempos, mas também no coração de todos os portugueses. E o mais importante é parar de provocar divisão. Não existem divisões dentro da seleção, ela é una e assim permanecerá, apesar do barulho que pode vir de fora. Cada casa deve resolver seus problemas de portas fechadas, e acredito que a seleção deve funcionar dessa maneira".

Fernandes desejou que o fim da crise seja bom, dizendo: "O mais importante é que tudo termine bem para todas as partes. Estamos completamente alheios ao assunto, e só sabemos dele o que vocês dizem e o que vemos. Passamos bastante tempo no vestiário dos jogadores jogando cartas, e estamos fora dessa polêmica".

"Não à divisão"

E ponderou: "Mas o que peço é que o país não se divida, não tome partido de um lado e respeite todas as partes. Ao mesmo tempo, Cris é e continuará sendo o maior ícone da nossa seleção, e merece o respeito de todos, independentemente de quem goste dele mais ou menos".

Ele também abordou a qualidade da lista, dizendo: "Quem vai jogar e quem não vai jogar, essa é uma decisão do treinador (Jorge Jesus), e, por sorte, não é a minha decisão. Isso é prova de que temos muita qualidade no nosso grupo, e jogadores que podem atuar em diferentes posições e estar em campo ao mesmo tempo, e esse é um ponto positivo".

E completou o jogador do Manchester United: "Estar na seleção é algo excepcional, e não deve ser visto de forma negativa, quer você jogue mais ou menos. Todos nós queremos jogar, representar nosso país e dar dor de cabeça ao treinador".



