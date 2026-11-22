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As viradas no placar fazem parte do DNA do Real Madrid, e a torcida do clube tem a firme convicção de que um gol no momento certo pode salvar uma partida ruim.

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Daí vem a frustração deixada pelas tentativas de reação no placar quando se aposta nelas, mas elas nunca se concretizam.

De acordo com reportagem do jornal Sport, 6 das 15 vitórias do Real Madrid nesta temporada foram decididas a partir dos 85 minutos.

Em 4 jogos, um reserva marcou o gol da vitória do Merengue, enquanto nas outras duas partidas a assistência decisiva também saiu do banco.

Diante do Celta de Vigo, o técnico José Mourinho colocou em campo todo o seu arsenal ofensivo. Aos 79 minutos, com o placar empatado em 1 a 1, ele tirou Camavinga e lançou Mbappé, Vinícius, Endrick e Carlos Espí de uma só vez.

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O último jogador a entrar em campo foi quem resolveu a parada. Seis minutos depois, Radu defendeu uma cabeçada de Espí após cruzamento de Vinícius, mas Espí foi o mais rápido a chegar no rebote e mandou a bola para as redes.

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Poucos entendem as exigências desses minutos finais melhor do que ele. O ex-atacante do Levante marcou 4 gols em 63 minutos jogados pelo Real Madrid, média de um gol a cada 15 minutos e 45 segundos. Um ritmo difícil de manter, até mesmo para ele.

Até o último sábado, o Real Madrid reservava esses finais emocionantes para os jogos fora de casa. Mas, depois da pausa, o recurso às soluções de emergência chegou também ao Santiago Bernabéu, onde o time merengue costumava resolver boa parte de seus jogos com mais autoridade e controle.

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As cinco partidas anteriores foram contra Espanyol, Elche, Roma, Barcelona e AEK Atenas.

O time de José Mourinho venceu 15 dos 17 jogos oficiais que disputou nesta temporada, sendo 11 vitórias em LaLiga e 4 na Champions League. Em 6 dessas vitórias, ou seja, 40%, o gol da vitória saiu aos 85 minutos ou depois.

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Espí marcou seu primeiro gol no mesmo dia em que fez sua estreia. No Cornellà-El Prat, mais precisamente aos 90 minutos, ele aproveitou uma bola afastada pela defesa do Espanyol diante de Mbappé.

Em Elche, Espí ficou encarregado de salvar uma partida em que o Real Madrid vencia por 2 a 0 ao fim do primeiro tempo, antes de os donos da casa conseguirem empatar aos 83 minutos. Desta vez, foi o próprio Mbappé quem lhe passou a bola para ele mandar às redes aos 91.

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Com o gol contra o Celta de Vigo, Espí chegou a 3 gols no Campeonato Espanhol, e os três transformaram empates em vitórias. Dos 33 pontos conquistados pelo Real Madrid, 6 levam a sua assinatura.

De olho demais no relógio

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Em Roma, Mourinho guardava no banco até mesmo o jogador que cobrou os três escanteios que levaram à virada.

Com o Real Madrid perdendo por 3 a 1, Güler mandou a bola na cabeça de Endrick, e Espí aproveitou o rebote do goleiro Gollini. No gol seguinte, a cabeçada do brasileiro foi direto para as redes, logo na primeira tentativa.

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O cruzamento que Rüdiger converteu no gol do 4 a 3, aos 90 minutos, também saiu do pé do turco.

Os três escanteios tiveram a mesma assinatura, embora a UEFA tenha contabilizado apenas duas assistências para Güler. Güler, Endrick e Espí começaram aquela noite ao lado de Mourinho no banco de reservas.

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Um gol a cada 15 minutos

No Camp Nou, não foi uma substituição que decidiu a partida, mas uma defesa do goleiro. Lunin afastou uma cabeçada de Gerard Martín que poderia ter colocado o Barcelona na frente.

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Mourinho fez uma substituição aos 80 minutos, colocando Camavinga no lugar de Bernardo Silva, e, sete minutos depois, o francês venceu Cubarsí na corrida e serviu Mbappé, que marcou o gol do 2 a 1.

Em Atenas, o jogador que o técnico guardou no banco foi Fede Valverde. Ele entrou aos 67 minutos, e o uruguaio decidiu a partida com um chute forte de pé direito de fora da área aos 92, depois de o AEK Atenas ter ficado à frente no placar duas vezes.

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Dessas seis vitórias decididas nos instantes finais, Espí foi o responsável pelo gol decisivo em três, e Valverde em uma. Nas outras duas, Güler e Camavinga deram a assistência decisiva.

Houve ainda outras duas noites em que o time teve de ficar de olho no relógio. Contra o Villarreal, Diomandé marcou aos 62 minutos, e a expulsão de Vinícius Júnior obrigou o Real Madrid a defender a vantagem de 1 a 0 com dez jogadores.

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Diante da Inter de Milão, o Real Madrid já vencia por 2 a 0 aos 23 minutos, mas Carlos Augusto diminuiu para 2 a 1 aos 76, mantendo a estreia da equipe na competição europeia aberta até o apito final.

Oito das 15 vitórias do time de José Mourinho foram por apenas um gol de diferença.

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9 gols saídos do banco

Os reservas marcaram 9 dos 46 gols oficiais do Real Madrid, quase um a cada cinco.

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Cinco deles saíram no Campeonato Espanhol. Além dos três gols de Espí, somam-se o gol de Güler contra o Málaga, que fechou a vitória por 4 a 0, e o de Rüdiger na derrota no clássico de Madri.

Na Champions League, os reservas marcaram 4 gols em 4 rodadas, um para cada jogador. Espí e Endrick marcaram contra a Roma, Yan Diomandé contra o Leipzig, e Valverde na casa do AEK Atenas.

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No Campeonato Espanhol, apenas Alavés e Sevilla superam o Real Madrid em gols marcados por reservas, com 6 cada.

O time merengue está empatado com Barcelona e Villarreal, com 5 gols de reservas para cada equipe.

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Considerando as cinco grandes ligas europeias, Paris Saint-Germain e Leipzig lideram a lista, com 9 gols cada.

Na Champions League, apenas o Como supera os quatro gols dos reservas do Real Madrid, com 5 gols de jogadores saídos do banco. Já Barcelona, Arsenal e Liverpool têm dois gols cada, marcados por jogadores que entraram vindos do banco.

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Mas, somando gols e assistências, Mourinho lidera. Os jogadores que ele colocou em campo a partir do banco marcaram 4 gols e deram 5 assistências em 4 jogos europeus.