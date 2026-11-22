Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

Florian Wirtz brilhou na vitória do Liverpool por 4 a 0 sobre o Manchester United, em um duelo de prestígio na tarde de domingo, com um gol de categoria e uma bela assistência. Até Jamie Carragher, ídolo dos Reds conhecido por criticar o alemão, ficou impressionado.

"Foi uma finalização brilhante de Wirtz", disse Carragher, comentarista da Sky Sports, depois que Wirtz marcou, de forma acrobática, o gol que fez o placar chegar a 2 a 0 . O meia aproveitou um cruzamento difícil de Rio Ngumoha a cinco metros do gol com inteligência, controle do corpo e muita sensibilidade, mandando a bola de esquerda por baixo do travessão.

Wirtz, que vinha se destacando pela seleção alemã , também teve uma boa atuação no restante da partida e confirmou a evolução que já havia mostrado pelo clube antes da pausa para os jogos de seleções. Será que em breve conquistará Carragher de vez?

Carragher já se colocou muitas vezes como o principal crítico de Wirtz

O ex-zagueiro dos Reds já havia se colocado muitas vezes como o principal crítico do jogador da seleção alemã. Em setembro, por exemplo, criticou a atuação de Wirtz em uma vitória por 1 a 0 em Bournemouth : "Wirtz foi muito mal mais uma vez. Simplesmente não há nada. Não acontece absolutamente nada." Na época, Carragher disse temer que "Wirtz não esteja apenas em má fase desde que se transferiu para o Liverpool. Acho que o que estamos vendo é exatamente o jogador que ele é. E eu já estava preocupado com Wirtz havia cerca de 12 meses."

Publicidade Publicidade

Na reta final do jogo de domingo contra o United, pela Premier League, Wirtz, eleito o melhor em campo, coroou sua atuação com a assistência para o gol do reserva Victor Munoz, que fechou o placar em 4 a 0. Ele deixou o espanhol em boa posição com um belo passe em profundidade. "O clima depois do jogo estava ótimo. Vou aproveitar isso. Foi simplesmente uma tarde agradável", comemorou Wirtz após o apito final, à Sky. "Estou me sentindo muito bem. Mas isso também se deve ao fato de a equipe ter evoluído e melhorado. Quando você faz parte disso, também melhora. Estou simplesmente aproveitando."

Getty Images

Tópicos relacionados

O ex-atacante da seleção inglesa Daniel Sturridge, outro ex-jogador do Liverpool, também elogiou Wirtz. O jogador de 23 anos impressiona, entre outras coisas, pela capacidade de percorrer o campo e pela qualidade na pressão sobre o adversário, "mas agora também estamos vendo que ele está conseguindo colocar seu verdadeiro futebol em prática. Não acho que ele já esteja mostrando seu melhor. Mas está encontrando seu ritmo e entendendo cada vez melhor o que é necessário para as coisas funcionarem", disse Sturridge.

Florian Wirtz vive grande fase no Liverpool: "Agora ele mostra do que realmente é capaz"

O técnico da seleção alemã, Jürgen Klopp, certamente exerceu uma influência positiva sobre Wirtz recentemente, ressaltou o ex-atacante de 37 anos. Mas Andoni Iraola, técnico do Liverpool, também merece reconhecimento pela forma como lidou com o ex-jogador do Leverkusen. "O treinador demonstrou muita confiança nele. Sempre houve dúvidas sobre se ele era realmente bom o suficiente. Se deveria sequer jogar. Mas agora ele mostra do que realmente é capaz."

Publicidade

Aos poucos, Wirtz está deixando claro para todos "por que pagaram tanto dinheiro por ele. Espero que tenha muitas outras atuações como essa pelo clube", disse Sturridge.

Wirtz, que se transferiu do Bayer Leverkusen para o Liverpool em 2025 por 125 milhões de euros, teve uma temporada de estreia irregular em Anfield Road. Nesta temporada, vem se adaptando cada vez melhor e atua em grande fase há semanas. Até agora, soma três gols e seis assistências em 16 partidas na temporada.