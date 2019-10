Brigão! Ganso se desentende com João Pedro e Fred em Cruzeiro x Fluminense

O camisa 10 também não conseguiu brilhar com a bola no pé, o empate sem gols dentro do Mineirão

Paulo Henrique Ganso atraiu para si grandes holofotes quando xingou Oswaldo de Oliveira, então treinador do , depois de ser substituído no empate com o , na 21ª rodada.

Oswaldo seria demitido no dia seguinte, demonstrando toda a força do meio-campista perante o grupo de jogadores. E o temperamento do camisa 10 parece não ter relaxado: nesta quinta-feira (09), Ganso se desentendeu com o jovem João Pedro, seu companheiro de time, no primeiro tempo da partida contra o , pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante a partida, Ganso também chegou a se desentender com Fred, atacante do Cruzeiro, trocando empurrões.

O jogador foi substituído no final do jogo sem ter arriscado nenhuma finalização ou, tampouco, criado uma chance de gol para o seu time. A partida com o Cruzeiro, vital na briga contra o rebaixamento, terminou empatada sem gols.