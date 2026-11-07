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Valencia CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Briga violenta no túnel: segurança intervém para separar jogadores de Real Madrid e Valência

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
A. Ruediger
Espanha
England
Alemanha

O que aconteceu?

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O confronto entre Real Madrid e Valencia, cujo primeiro tempo terminou com a vitória do time merengue por dois gols marcados por Valverde e Arda Güler no estádio Mestalla, pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol, teve grande tensão entre os jogadores das duas equipes, chegando a confrontos e bate-bocas enquanto se dirigiam aos vestiários após o fim da etapa.

Segundo informou a rádio espanhola "Cope", em reportagem publicada pelo jornal "Mundo Deportivo", uma briga eclodiu entre diversos jogadores das duas equipes no corredor que leva aos vestiários, o que exigiu a intervenção dos seguranças para conter a situação, separar os jogadores e impedir que os confrontos se agravassem.

A rádio indicou o envolvimento da dupla do Real Madrid, Jude Bellingham e Antonio Rüdiger, no bate-boca, após o aumento da tensão entre os jogadores das duas equipes ao longo dos primeiros 45 minutos.

Esses acontecimentos vieram em meio a um clima tenso dentro do estádio, depois que os jogadores das duas equipes contestaram diversas decisões da arbitragem, fazendo com que o estado de insatisfação se transferisse do gramado para o corredor que leva aos vestiários.

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