Jogadores e técnicos serão punidos com cartões ao reclamarem com a arbitragem. A tolerância zero foi recomendada

A edição de 2023 do Campeonato Brasileiro tem tudo para bater o recorde de cartões aplicados pela arbitragem. Isso porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recomendou tolerância zero aos jogadores e técnicos.

A intenção da CBF é de acabar com as famosas rodinhas de reclamação que vêm acontecendo aos montes no futebol brasileiro. Sendo assim, quando o árbitro se sentir pressionado por alguém que estiver em campo, um cartão será aplicado.

A cor do cartão vai variar de acordo com a reclamação, mas não está descartado o vermelho em casos mais acintosos. Na primeira rodada, a medida rendeu 21 cartões, sendo 19 amarelos e dois vermelhos

Para justificar a punição nas súmulas, as arbitragens utilizaram o mesmo padrão: "desaprovar com palavras ou gestos as decisões da arbitragem" e "reclamar de forma acintosa contra as decisões da arbitragem".