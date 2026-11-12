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Não há lugar para todos. É uma equação que se repete a cada temporada, mas a intensidade aumenta quando o assunto são jogadores de grandes nomes e altas ambições. Nesta temporada, vários jogadores dos três primeiros clubes na tabela de classificação do Campeonato Espanhol se encontram fora dos planos principais de seus treinadores, à espera de uma oportunidade que não chega na medida suficiente.

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Uma reportagem do jornal espanhol "Marca" afirmou que nomes como Alejandro Baldé, Brahim Díaz, Rodrigo Mendoza e Endrick se destacam em uma lista de jogadores que não vêm recebendo os minutos que esperavam antes do início da temporada, o que levanta uma questão importante: qual deles terá mais paciência com a sua situação atual?

Baldé: do futuro do Barcelona a um papel coadjuvante

Alejandro Baldé vive no Barcelona uma fase que parece ser o fim do relacionamento perfeito que o uniu ao clube catalão. O lateral espanhol, que se destacava pela velocidade, pela habilidade e pela capacidade de apoiar o ataque, chegou a ser apontado como candidato a dominar a posição de lateral-esquerdo, mas foi se transformando gradualmente em um jogador coadjuvante nos planos de Hans Flick.

Baldé disputou apenas 100 minutos no Campeonato Espanhol nesta temporada, e sua participação mais longa foi durante o jogo do clássico, quando entrou por cerca de uma hora após a lesão de Espart.

Sua situação fica ainda mais difícil quando se olham as opções disponíveis nas posições de lateral. Pelo lado direito, com a lesão de Koundé, Eric García aparece como primeira opção, e depois Fariñas passou a ser o reserva seguinte.

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Já em sua posição de origem, pelo lado esquerdo, Baldé se vê atrás de Espart, atualmente lesionado, e de Cancelo, que se beneficia de sua capacidade de jogar pelos dois lados, além de Gerard Martín como outra opção. Flick também fez críticas públicas ao nível de Baldé.

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O jogador havia decidido permanecer no Barcelona durante o verão apesar de sua situação, mas a proximidade da janela de transferências de inverno pode abrir a porta para novos desdobramentos.

Brahim Díaz: a concorrência aumenta no Real Madrid

Entre os jogadores cuja presença diminuiu no Real Madrid, destaca-se Brahim Díaz, que disputou apenas 149 minutos no Campeonato, um número distante das expectativas que o acompanhavam no começo da temporada.

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José Mourinho ainda não encontrou em Díaz rendimento suficiente para levá-lo a mudar suas escolhas. Na posição de armador, a concorrência parece difícil diante da presença de Jude Bellingham e Arda Güler, enquanto suas chances não parecem muito melhores caso seja utilizado mais próximo da ponta.

Brahim não vive um congelamento completo, e Mourinho tampouco o descarta de seus planos, mas a continuidade da situação como está pode abrir a porta para discussões sobre seu futuro no período que vem.

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Endrick: poucos minutos e um trunfo na Liga dos Campeões

Já Endrick recebeu menos minutos, com apenas 84 minutos no Campeonato, encontrando-se em uma situação muito parecida com a que viveu na temporada passada.

Mas o atacante brasileiro tem um ponto forte que protege relativamente sua situação, que é seu rendimento notável em algumas partidas da Liga dos Campeões da Europa.

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Endrick jogou deslocado para o lado direito e foi um elemento importante na reação de sua equipe diante da Roma, além de ter dado uma contribuição clara no último confronto diante do Athens.

Sua experiência no Lyon na temporada passada lhe deu a oportunidade de mostrar suas qualidades, depois que seu rendimento ali contribuiu para que fosse convocado por Carlo Ancelotti para disputar a última Copa do Mundo. Por isso, vários clubes vão acompanhar a evolução da situação do atacante brasileiro nas próximas semanas.

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Rodrigo Mendoza: uma grande contratação sem lugar definido

No Atlético de Madrid, Rodrigo Mendoza se encontra em uma situação parecida. O clube madrilenho havia fechado a contratação do meio-campista do Elche na última janela de transferências de inverno por 16 milhões de euros, com cláusulas adicionais que podem elevar o valor do negócio em outros quatro milhões.

Mendoza possui qualidades técnicas destacadas, além de ser internacional pela seleção da Espanha sub-21 e ter contado com a confiança de Éder Sarabia, mas ainda não conseguiu conquistar a confiança de Diego Simeone.

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Mendoza disputou apenas 144 minutos nesta temporada, um número bastante limitado diante das lesões que atingiram vários jogadores do meio-campo do Atlético, entre eles Koke, Barrios e Cardoso.

O jogador espera o passar das semanas para saber se suas chances vão melhorar, especialmente porque Simeone parece mais inclinado a tipos diferentes de meio-campistas em comparação com Mendoza, que, apenas um ano atrás, era visto como um talento em forte ascensão.

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E, com a aproximação da janela de transferências de inverno, Mendoza pode se tornar, por sua vez, um nome procurado por clubes que buscam um jogador capaz de lhes dar mais minutos e qualidade.

Com as oscilações da temporada e a rapidez com que os planos mudam nos grandes clubes, ainda é difícil prever o futuro desses jogadores. E enquanto Baldé, Brahim, Endrick e Mendoza esperam por oportunidades maiores, a perda de paciência pode acabar sendo o fator que muda o rumo de um deles, e talvez surja outro nome inesperado na janela de transferências de inverno.