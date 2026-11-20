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As movimentações em torno do futuro de Brahim Díaz deixaram de ser meras especulações sobre um jogador que perdeu espaço nos planos do Real Madrid e ganharam contornos mais emocionantes. Segundo informações, o clube merengue pretende blindar seu astro marroquino com um contrato de longa duração e uma multa rescisória astronômica, enquanto o Beşiktaş, da Turquia, segue se movimentando para convencê-lo a viver uma nova experiência longe do Santiago Bernabéu.

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Entre o desejo do Real Madrid de garantir o futuro do jogador até 2031 e as tentativas do clube turco de aproveitar a queda em sua participação para seduzi-lo com um novo projeto esportivo, Brahim Díaz se vê diante de um momento decisivo, que pode definir os rumos de seu futuro no próximo período, especialmente com a aproximação da janela de transferências de inverno.

O programa espanhol "El Chiringuito" revelou que o Real Madrid chegou a um acordo com Brahim Díaz para renovar seu contrato até 2031, em um movimento que mostra a determinação da diretoria em manter o jogador marroquino e o desejo de contar com ele em seu projeto esportivo de longo prazo.

De acordo com a reportagem, o novo contrato inclui uma multa rescisória gigantesca, no valor de 1 bilhão de euros, cifra que reflete a política do Real Madrid de blindar seus astros com contratos cujas condições financeiras são difíceis de serem encaradas por outros clubes, além de enviar um recado claro sobre a importância do jogador nos planos do clube.

A expectativa é que o Real Madrid anuncie oficialmente a renovação de Díaz na próxima semana, colocando fim às especulações sobre seu futuro e deixando claro que a diretoria não considera sua situação atual motivo suficiente para abrir mão dele.

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No entanto, a renovação não significa necessariamente que o caminho esteja aberto para o jogador ganhar um papel maior no elenco, sobretudo porque sua participação nesta temporada levanta dúvidas sobre sua capacidade de se impor nos planos da comissão técnica comandada por José Mourinho.

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Mourinho reduz o espaço do astro marroquino

Brahim Díaz vive uma temporada difícil em termos de minutagem no Real Madrid, já que sua presença caiu de forma notável: ele disputou apenas 149 minutos no Campeonato Espanhol, um número que não condiz com as ambições do jogador nem com as expectativas do início da temporada.

Até agora, Díaz não apresentou rendimento suficiente para convencer Mourinho a mudar suas escolhas e lhe dar mais espaço na equipe, diante da forte concorrência que enfrenta pelas posições ofensivas.

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A missão do marroquino parece especialmente complicada na função de meia-armador, posição em que disputa espaço com Jude Bellingham e Arda Güler, que levam clara vantagem nos planos do treinador português.

As chances de Díaz também não parecem muito melhores quando ele é utilizado mais próximo da ponta, em razão das diversas opções ofensivas do elenco, o que torna difícil para ele ter minutos regulares no momento atual.

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Ainda assim, não é possível dizer que o astro marroquino esteja completamente encostado, já que continua nos planos de Mourinho, que não o descartou definitivamente de suas opções. Porém, a contínua falta de oportunidades pode levar o jogador a reavaliar sua situação, especialmente se não receber garantias sobre seu papel na segunda metade da temporada.

Beşiktaş vai de Madri à família do jogador

Enquanto o Real Madrid trabalha para garantir o futuro de Díaz com um novo contrato, o Beşiktaş, da Turquia, segue tentando convencer o jogador a se transferir para o futebol turco na próxima janela de transferências de inverno.

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O jornal turco "Fotospor" revelou um novo passo nas movimentações do clube, que recebeu Abdelkader Díaz, pai do astro marroquino, em Istambul durante três dias, como parte de seus esforços para se aproximar da família do jogador e conhecer sua posição sobre a ideia da transferência.

A visita contou com uma reunião entre o pai de Díaz, o presidente do Beşiktaş, Serdar Adalı, e o técnico italiano Vincenzo Italiano, na qual as partes discutiram a possibilidade de o jogador se transferir para a equipe e apresentaram o projeto esportivo que o clube pretende oferecer para convencê-lo a viver uma nova experiência na Turquia.

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Essa não foi a primeira tentativa do Beşiktaş, que já havia feito contatos diretos com o jogador: Brahim Díaz participou de uma reunião por videochamada com o treinador italiano no fim de outubro, com a autorização da diretoria do Real Madrid.

Durante o encontro, Italiano fez questão de explicar sua visão tática e detalhar o papel que Díaz poderia desempenhar em sua equipe, além de apresentar as ambições do clube para o próximo período.

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Segundo a publicação turca, a conversa deixou uma impressão positiva no jogador marroquino, o que incentivou os dirigentes do Beşiktaş a intensificar suas investidas, passando do contato direto com ele à abertura de canais de comunicação com seus familiares.

Presidente do Beşiktaş se prepara para negociar com o Real Madrid

A visita do pai de Brahim Díaz a Istambul não se limitou às reuniões com a diretoria e a comissão técnica. Ela incluiu também a presença na partida entre Beşiktaş e Gençlerbirliği, além de um novo encontro com o técnico Vincenzo Italiano.

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Durante a reunião, o treinador italiano fez questão de explicar como pretende aproveitar o potencial do jogador marroquino e qual papel espera dele na equipe, em uma tentativa de reforçar sua confiança no projeto esportivo oferecido.

Ao fim da visita, Abdelkader Díaz voltou à Espanha, enquanto o clube turco aguarda para saber a posição da família sobre a proposta e até que ponto o jogador está disposto a viver uma nova experiência longe do Real Madrid.

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O jornal aponta que o presidente do Beşiktaş, Serdar Adalı, planeja viajar à capital espanhola, Madri, para se reunir com os dirigentes do clube merengue e iniciar as negociações pela contratação de Díaz, caso receba sinais positivos da família do jogador.

A diretoria do clube turco sabe que obter o aval do jogador e de seu entorno é o primeiro passo antes de entrar em negociações diretas com o Real Madrid, sobretudo porque fechar o negócio não será fácil, já que Díaz estará vinculado a um novo contrato até 2031, com uma multa rescisória de até 1 bilhão de euros, segundo revelou o programa "El Chiringuito".

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Assim, os rumos do futuro de Brahim Díaz se entrelaçam entre o projeto de longo prazo do Real Madrid e as ambições do Beşiktaş de aproveitar sua situação atual. A decisão final dependerá do desejo do jogador de ter um papel maior e de até que ponto o clube merengue estará disposto a abrir mão dele na janela de janeiro.