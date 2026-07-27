Bouaddi à espera de definição: Manchester City pondera entre dois planos

O Manchester City continua as negociações diretas com o Lille para fechar a transferência da joia marroquina Ayoub Bouaddi, uma das grandes revelações do Mundial de 2026, num negócio que se tornou apenas uma questão de tempo, em meio a uma concorrência acirrada de grandes clubes europeus pela contratação do jogador de 18 anos.

O jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em notícias de transferências, revelou através da sua conta oficial na plataforma «X» que «o Manchester City continua a realizar negociações diretas com o Lille sobre a contratação de Ayoub Bouaddi», sublinhando que «as negociações decorrem entre o jogador e os dois clubes, e o Manchester City permanece o clube mais interessado em contratar o marroquino».

Romano acrescentou que «a decisão final girará em torno do momento da transferência: ou a chegada de Bouaddi de imediato, durante a atual janela de transferências, ou o adiamento do negócio até junho de 2027», numa referência à flexibilidade demonstrada por ambas as partes quanto à data de conclusão do negócio.

Bouaddi é um dos principais produtos da academia do Lille, tendo atualmente um contrato com o clube francês que se estende até 30 de junho de 2029, o que confere ao Lille um grande poder negocial nas conversações com os clubes interessados nos seus serviços.

O valor de mercado atual do jogador é de 80 milhões de euros, segundo o site «Transfermarkt», especializado na avaliação de jogadores, num salto enorme após a sua atuação notável com a seleção de Marrocos no último Mundial, onde se tornou uma das grandes estrelas em ascensão do continente europeu.

Bouaddi disputou 96 jogos com a camisola da equipa principal do Lille desde a sua subida das camadas da academia, tendo dado 4 assistências aos seus companheiros, números que refletem as suas promissoras capacidades técnicas apesar da pouca idade, o que o colocou na mira dos grandes clubes europeus.

Brilho no Mundial

Bouaddi tinha roubado as atenções durante a sua participação com a seleção de Marrocos no Mundial de 2026, onde apresentou níveis excecionais que o tornaram numa das grandes revelações do torneio mundial, apesar da sua pouca idade e escassa experiência internacional, o que reforçou o interesse dos grandes clubes na sua contratação.