Sven Botman marcou um golaço pelo Newcastle United na segunda-feira. Não foi suficiente, porém: os visitantes sofreram uma dura derrota por 4 a 1 para o recém-promovido Coventry City.

Botman não deu chances ao goleiro do Coventry, Carl Rushworth, com um chute potente da entrada da área. O gol diminuiu a desvantagem do Newcastle, que acabou sofrendo uma derrota por ampla margem na reta final.

O holandês começou a partida contra o Coventry como zagueiro, ao lado do jogador da seleção inglesa Malick Thiaw. Sean Steur passou os 90 minutos no banco da equipe derrotada. Milan van Ewijk jogou a partida inteira como lateral-direito do time da casa.

Assim, o Newcastle volta mal da pausa para as seleções e ocupa, por enquanto, a 11ª posição na Premier League. O Coventry, comandado por Frank Lampard, vence pela segunda vez nesta temporada e está em 14º lugar.

O maior problema do Newcastle parece ser a defesa. A equipe sofreu nada menos que 13 gols em seis jogos. No ataque, o time que ocupa o meio da tabela marcou dez vezes até agora na Premier League.