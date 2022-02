Botafogo x Resende: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Carioca 2022

Botafogo e Resende se enfrentam nesta quinta-feira (17), no Nilton Santos, a partir das 18h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá transmissão ao vivo do Cariocão Play na plataforma de streaming.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo x Resende DATA Quinta-feira, 17 de fevereiro de 2022 LOCAL Nilton Santos - Rio de Janeiro, RJ HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Cariocão Play, na plataforma de streaming, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (17), no Nilton Santos.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois da derrota para o Fluminense por 2 a 1, o Botafogo buscou a recuperação contra o Vasco na última rodada e venceu por 1 a 0, com gol de Erison. Atualmente, aparece na terceira posição, com 13 pontos.

Já o Resende, na décima posição, busca reencontrar o caminho da vitória após dois empates e uma derrota. Na última rodada, empatou sem gols com o Bangu.

Em 15 jogos disputados entre as equipes, o Alvinegro registra ampla vantagem: 12 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BOTAFOGO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 2 x 1 Botafogo Campeonato Carioca 10 de fevereiro de 2022 Vasco 0 x 1 Botafogo Campeonato Carioca 13 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Botafogo x Flamengo Campeonato Carioca 23 de fevereiro de 2022 20h (de Brasília) Portuguesa x Botafogo Campeonato Carioca 27 de fevereiro de 2022 19h (de Brasília)

RESENDE

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Resende 0 x 1 Audax Campeonato Carioca 7 de fevereiro de 2022 Bangu 0 x 0 Resende Campeonato Carioca 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas