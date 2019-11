Botafogo x Flamengo tem cenas de violência fora do estádio

Um torcedor que estava sem a camisa do Alvinegro disse não ter time e foi agredido até a polícia intervir

O clima de tensão esperado para o clássico entre e , pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, deu as suas caras em cenas lamentáveis na entrada do estádio Nilton .

Um torcedor “à paisana” foi agredido por botafoguenses, teve seu ingresso roubado e só parou de ser linchado depois de intervenção policial.

Dias antes do confronto, torcedores do Alvinegro se organizaram para identificar rubro-negros infiltrados na arquibancada do Nilton Santos.

Assim como aconteceu no duelo de ida, 90% dos ingressos foram destinados à equipe mandante (neste caso, Botafogo) e 10% para os visitantes.

Torcedor com ingresso foi abordado por botafoguenses e disse não ter time. Resultado: apanhou, levou bebida na cara e teve o ingresso roubado #trnilton pic.twitter.com/oSoSFOjv7W — Edgard Maciel de Sá (@edmacieldesa) November 7, 2019

Entretanto, embalados pela excelente campanha no Brasileirão torcedores do Fla esgotaram a cota de 3 mil ingressos e começaram a buscar bilhetes para o setor em que fica a torcida do Botafogo.

Relatos de dentro do estádio também mostram que dentro das arquibancadas, parte dos torcedores botafoguenses estão intimidando quem não está vestido com as cores do clube.