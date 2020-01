Botafogo-SP x Internacional nas quartas da Copinha: onde assistir, escalação, horário e mais

Equipes buscam vaga nas semi-finais Copa São Paulo nesta sexta-feira (17)

-SP e disputam uma vaga nas semi-finais da nesta sexta-feira (17), às 19h15 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo do canal SporTV e, para quem não puder acompanhar, a Goal também trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Botafogo-SP x Internacional DATA Sexta-feira, 17 de janeiro de 2020 LOCAL Fonte Luminosa - Araraquara, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo do canal por assinatura SporTV.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

INTERNACIONAL

Depois de bater o RB nos pênaltis, o está a apenas três vitórias de conquistar o pentacampeonato da Copa . O clube não vence a competição desde 1998 e conta com os talentos de atletas como Bruno Praxedes e Cesinha para avançar.

Com Eduardo Coudet treinando o elenco profissional treinando os profissionais do clube gaúcho, a tendência é que mais e mais jovens recebam oportunidades no time de cima.

Provável escalação do Internacional: Emerson Júnior; Lucas Mazetti, Tiago Barbosa, Carlos Eduardo e Leonardo Borges; Volnei, Cesinha e Praxedes; Matheus Monteiro, Caio Vidal e Guilherme Pato.

BOTAFOGO-SP

Outro clube com tradição em revelar jogadores, o Botafogo-SP vai fazendo uma boa campanha na 2020, eliminando equipes da série A do Brasileirão como o Botafogo e o .

A equipe que já revelou Raí e Sócrates conta com Leonardo como um de seus "talismãs": o goleiro começou na reserva na Copinha, mas foi forçado a entrar e defendeu três pênaltis diante do nas oitavas-de-final da competição.

Provável escalação do Botafogo-SP: Leonardo; Marlon, Tocantins, Matheus e Layon; João Victor, Caio de Luna e Gabriel T.; Dudu, Rondinelly e Dentinho

