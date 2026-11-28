Como assistir a Botafogo RJ x Bahia com uma VPN

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. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva detentora dos direitos de transmissão.

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Prévia da partida

Brasileirão - Rodada 37 28 de nov. de 2026 - 19:00

O Botafogo recebe o Bahia pela Série A, em local ainda não confirmado. O confronto coloca frente a frente um time na metade inferior da tabela e outro que briga para ficar entre os seis primeiros.

O time de Tite chega para o jogo após empatar em 1 a 1 com o São Paulo em 23 de novembro. Foi um resultado pouco expressivo depois da derrota por 4 a 0 para o Corinthians, alguns dias antes.

O Botafogo venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo campeonato. Nesse período, sofreu 10 gols e marcou apenas três, o que torna urgente corrigir a defesa.

O Bahia vem de uma derrota por 1 a 0 para o Coritiba em 21 de novembro. O time de Rogerio Ceni não marcou gols nessa partida nem no empate em 0 a 0 com o Grêmio que a antecedeu.

Os visitantes ainda estão oito posições acima dos mandantes, em sexto lugar, e venceram o Botafogo por 2 a 1 no último encontro entre as equipes, em maio. O resultado lhes dá alguma confiança para jogar fora de casa.

Veja o que sabemos até agora sobre como assistir à partida.

Ainda não há informações oficiais sobre a transmissão de Botafogo x Bahia na TV ou por streaming. Esta página será atualizada assim que os detalhes da transmissão forem confirmados.

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