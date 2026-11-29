O Borussia Dortmund tropeçou diante do Bayer Leverkusen na noite de domingo. Líder da Bundesliga, abriu 1 a 0 com um belo gol de Félix Nmecha, mas depois não resistiu aos visitantes, que jogaram com precisão: 2 a 1. O Dortmund tem agora um ponto a mais que o Bayern de Munique, que não marcou contra o Hamburger SV no sábado. O Leverkusen está a apenas dois pontos do Dortmund.
No Dortmund, Joey Veerman formou com Jobe Bellingham a dupla de contenção no meio-campo. O jogador da seleção holandesa viu Nmecha abrir o placar de forma espetacular. O alemão passou por dois adversários e concluiu a jogada com um chute colocado no canto oposto.
Um dos destaques do Leverkusen nesta temporada é Ibrahim Maza. O argelino arriscou de cerca de 30 metros e viu seu chute potente passar por muito pouco ao lado do gol de Gregor Kobel.
Pouco depois, Patrik Schick teve uma chance ainda melhor. Bem à frente de Kobel, o tcheco chutou em cima do goleiro suíço, que reagiu rapidamente e evitou o gol. Nathan Tella não conseguiu alcançar o rebote por pouco.
Afonso Moreira foi o próximo a tentar, mas também não superou Kobel. O goleiro tirou do ângulo um chute forte do português. O Dortmund respondeu com Serhou Guirassy, que recebeu um passe em profundidade perfeito de Veerman e finalizou de voleio, mas sem a precisão necessária: a bola passou por cima.
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No segundo tempo, o Leverkusen chegou ao merecido empate. Schick recebeu a bola após um escanteio cobrado por Aleix García e marcou seu centésimo gol na Bundesliga ao cabecear com categoria, fazendo a bola quicar no chão antes de entrar: 1 a 1.
O Leverkusen ganhou ainda mais confiança e chegou à virada no Signal Iduna Park. Equi Fernandez cabeceou com precisão após passe de Moussa Diaby: 2 a 1.
O veloz Diaby teve chances em vários contra-ataques para definir a partida, mas parou repetidamente em Kobel, que manteve o Dortmund no jogo.
O Dortmund, porém, não estava em seu dia. Não criou mais chances claras nos acréscimos e sofreu uma derrota dolorosa. Foi também a primeira derrota dos aurinegros nesta temporada da Bundesliga.