Bontempo revela conselhos de Neymar após primeira convocação para a seleção

Gabriel Bontempo vive a expectativa de sua primeira experiência com a seleção brasileira. Aos 21 anos, o meio-campista do Santos foi convocado por Carlo Ancelotti para os amistosos contra Austrália e Índia, nesta Data Fifa de setembro, e revelou que recebeu conselhos de Neymar antes de se apresentar ao grupo. Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (23), o jovem contou que conversou com o camisa 10 santista sobre a experiência de defender o Brasil.

Segundo o meia, a convivência com jogadores mais experientes no clube ajudou a entender melhor o ambiente que encontraria na equipe nacional e a se preparar para a primeira oportunidade com o Brasil.

“Agora com esses reforços estou rodeado de craques [no Santos] que também vestiram a camisa da seleção. E eles têm me ajudado bastante desde que soube que teria a oportunidade de vir pra cá, me deram conselhos e ajudaram, como ajudavam antes. Ter eles no grupo do Santos foi muito importante pra saber como é aqui e já me preparar”, disse.

Entre esses jogadores, Neymar ocupa um papel especial para Bontempo. O jovem afirmou que o camisa 10 funciona como uma referência para os atletas mais novos do Santos e ressaltou a importância de dividir o dia a dia com o ídolo.

“Ele [Neymar] é um grande ídolo. Falo pra todo mundo que realizei um sonho de jogar com ele, de poder conviver no dia a dia com ele. É um cara fora da curva, não só comigo, mas com todos os jovens que sobem no Santos, ele dá uma força pra gente, dá conselhos, é um cara muito craque e tem a experiência, já viveu muito disso. Agradeço demais pelos conselhos”, afirmou.

Além de Neymar, Bontempo citou dois nomes do futebol europeu que acompanha de perto. O santista colocou o craque brasileiro como seu principal ídolo, mas colocou craques do Barcelona e Real Madrid entre os jogadores que mais gosta de observar atualmente.

“Como ídolo é o Neymar, sempre gostei muito. Do futebol atual, gosto muito do futebol do Pedri [Barcelona], do Bellingham [Real Madrid]. São esses caras que gosto de acompanhar”, complementou.

Bontempo é um dos nove estreantes da convocação mais recente de Ancelotti e integra o início do novo ciclo da seleção brasileira rumo à Copa do Mundo de 2030. O treinador italiano indicou que pretende observar jogadores jovens e dar espaço a atletas que atuam no futebol brasileiro durante o processo de renovação.

A seleção brasileira terá três compromissos nesta Data Fifa: enfrenta a Austrália nos dias 25 e 29 de setembro, às 7h (de Brasília), em Townsville e Brisbane, respectivamente, e encerra a sequência contra a Índia, em 3 de outubro, às 11h, em Calcutá. O confronto com os indianos representará o primeiro da história entre as seleções principais dos dois países.