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O Bayern de Munique sofreu mais um duro golpe com a confirmação de que o austríaco Konrad Laimer, um dos destaques do elenco, ficará fora por um longo período após sofrer uma lesão grave no duelo contra o Hamburgo, pela Bundesliga, que terminou empatado sem gols.

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O revés chega em um momento difícil para o time bávaro, que perde um dos jogadores mais capazes de atuar em diferentes posições e de suprir as carências do elenco.

Laimer deixou o campo aos 52 minutos, com uma lesão no pé esquerdo, e deu lugar ao jovem Lennart Karl.

A forma como o austríaco saiu, mancando, gerou temores de uma lesão séria, antes de o clube alemão revelar posteriormente a natureza do problema e o tempo previsto de ausência.

Cirurgia bem-sucedida e ausência de meses

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O Bayern de Munique informou que os exames médicos apontaram uma ruptura no tendão do tornozelo direito de Laimer, lesão que exigiu intervenção cirúrgica. Com isso, o jogador ficará afastado dos jogos por vários meses, uma perda significativa para o técnico Vincent Kompany.

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Em comunicado oficial, o clube afirmou: “Konrad Laimer foi operado no último domingo após sofrer uma ruptura no tendão do tornozelo direito, lesão sofrida durante a partida da Bundesliga contra o Hamburgo. A cirurgia foi um sucesso, e o jogador de 29 anos inicia agora o programa de reabilitação”.

Assim, o austríaco começou a fase de recuperação após o sucesso da cirurgia, mas sua longa ausência coloca a comissão técnica diante de um novo desafio, sobretudo porque Laimer não era apenas uma peça fixa em uma única posição: ele se tornou uma importante solução tática graças à capacidade de desempenhar diversas funções, de acordo com as necessidades do time.

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O “bombeiro” que Kompany perdeu

Laimer era um verdadeiro bombeiro no elenco do Bayern de Munique. Kompany recorreu a ele para tapar o buraco na lateral direita, também o utilizou como ponta e chegou a escalá-lo como atacante, função que exerceu na derrota por 2 a 1 para o Lille.

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Essa versatilidade foi uma das principais ferramentas táticas do treinador belga, já que o austríaco lhe oferecia diferentes soluções para lidar com desfalques e trocar jogadores de posição sem a necessidade de grandes mudanças na escalação. A lesão, porém, priva Kompany dessa opção multifuncional em um momento em que o time precisa de todas as suas peças.

A perda aumenta a pressão sobre a comissão técnica do Bayern, que agora precisa encontrar alternativas capazes de suprir as diferentes funções exercidas por Laimer, já que a ausência deve se estender por vários meses, enquanto o jogador inicia a reabilitação na esperança de voltar aos gramados após a recuperação completa.