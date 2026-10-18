O Eintracht informou isso na noite de domingo. Segundo o clube, o pedido de Krösche para ser dispensado imediatamente de suas funções foi atendido. Seu contrato, válido até 30 de junho de 2028, segue em vigor com ajustes.

A decisão foi precedida por "conversas positivas, abertas e de confiança entre Markus Krösche e o presidente do conselho de supervisão, Mathias Beck, nas últimas semanas, sobre o presente e o futuro esportivo do Eintracht Frankfurt e a continuidade do trabalho conjunto", informou o clube em comunicado.

Na reunião extraordinária do conselho de supervisão realizada no domingo, Axel Hellmann, até então porta-voz da diretoria executiva, também foi nomeado presidente da diretoria executiva. Hellmann integra a diretoria desde 2012 e tem contrato até 30 de junho de 2031.

Por que Markus Krösche passou a ser criticado em Frankfurt?

"Os últimos anos no Eintracht Frankfurt foram, para mim, um período extraordinário, intenso e inesquecível", disse Krösche, segundo o comunicado. "Nos últimos meses, refleti profundamente sobre minha situação pessoal e meu futuro profissional. Depois de mais de cinco anos de muito sucesso, mas também muito exigentes, neste grande clube, venho sentindo há algum tempo que preciso de uma mudança e que um novo impulso talvez também possa ajudar o Eintracht."

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Krösche assumiu o cargo no clube de Frankfurt no verão de 2021. Durante sua gestão, os hessianos conquistaram a Europa League de 2022.

O diretor esportivo foi alvo de críticas no início da temporada, sobretudo porque a contratação do técnico Albert Riera era considerada um grande erro. Ele também foi criticado pela fraca relação custo-benefício do elenco na temporada passada. O mercado de transferências arrastado durante o verão gerou inquietação, assim como a compra de um imóvel na Croácia.