O francês Kylian Mbappé, astro do Real Madrid, perdeu seus contratos com duas grandes empresas chinesas, depois que um vídeo em circulação, no qual ele aparece brincando a respeito do falecido líder chinês Mao Tsé-Tung, provocou uma ampla onda de indignação na China, em meio a acusações de que ele ofendeu os sentimentos nacionais e ultrapassou os limites aceitáveis no trato com símbolos históricos.

A rede francesa "RMC Sport" informou que as empresas "Dongpeng", de bebidas, e "Mengniu", de laticínios, anunciaram, na terça-feira, o encerramento de suas parcerias com Mbappé, em resposta às declarações atribuídas a ele no vídeo em circulação, que provocou ampla polêmica nas plataformas de redes sociais chinesas.

A empresa "Dongpeng" afirmou, em comunicado oficial, que rejeita veementemente qualquer comportamento que atinja os sentimentos nacionais, reafirmando a aplicação de uma política de tolerância zero com esse tipo de atitude, antes de anunciar o encerramento imediato de todas as formas de cooperação com o atacante francês.

A empresa "Mengniu" emitiu um comunicado semelhante pouco tempo depois.

Imagem satírica inflama a crise

A crise remonta a um vídeo no qual Mbappé aparece falando sobre as imagens mais satíricas que o fizeram rir na internet, apontando para uma montagem em que seu rosto foi colocado no lugar do rosto de uma figura que ele descreveu como um "ditador chinês", em uma referência que se acredita estar relacionada a Mao Tsé-Tung.

Os serviços de verificação digital da agência France-Presse não conseguiram, inicialmente, confirmar a autenticidade do vídeo, enquanto as reações de indignação cresciam após sua difusão, em meio a críticas que consideraram as declarações ofensivas à China e ao seu povo.

Mbappé goza de grande popularidade na China, onde os torcedores acompanham as notícias dos astros do futebol mundial com amplo interesse, apesar da ausência da seleção chinesa nas Copas do Mundo desde sua única participação na edição de 2002, mas os comentários satíricos relacionados a figuras históricas despertam uma sensibilidade especial no país, sobretudo quando se referem a símbolos políticos de destaque.

Indignação chinesa e cobranças por responsabilização de Mbappé

A notícia do encerramento da parceria da empresa "Dongpeng" com Mbappé liderou a lista dos temas mais comentados na plataforma chinesa "Weibo", em meio a apelos de alguns usuários para que sejam adotadas medidas legais contra o jogador e exigências de indenizações.

Um usuário escreveu que não voltaria a comprar os produtos das duas empresas, a menos que fossem adotadas medidas legais contra Mbappé, enquanto outro usuário descreveu suas declarações como "extremamente graves e inadequadas", considerando que elas ultrapassaram os limites aceitáveis.

O site esportivo chinês "Dongqiudi" também criticou o vídeo em circulação, e considerou que as declarações representam uma ofensa à China e ao povo chinês, e ferem os sentimentos dos torcedores de futebol do país.