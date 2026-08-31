Como informa o jornalista de transferências Matteo Moretto, o jogador da seleção alemã acertou com a Juventus de Turim um empréstimo até o fim da temporada. Agora, a Velha Senhora ainda precisaria chegar a um acordo com o Newcastle United sobre as condições do negócio. No entanto, segundo Moretto, as negociações estariam perto de um desfecho positivo.

Woltemade havia se transferido para os Magpies apenas no verão passado, vindo do VfB Stuttgart, por 75 milhões de euros, mas, depois de um início grandioso com quatro gols nos seus primeiros cinco jogos de liga, entrou em má fase. Isso também se deveu ao fato de que o então técnico do Newcastle, Eddie Howe, em determinado momento passou a escalar Woltemade em uma posição muito mais recuada, praticamente como um meio-campista central. Era isso, pelo menos, que Woltemade sempre alegava quando era questionado pela imprensa sobre sua seca de gols.

"Esperam de mim um gol ou uma assistência em todos os jogos. Mas, se eu não jogo no ataque, fica bem mais difícil para mim chegar às zonas de perigo", destacou Woltemade em junho ao stern e, em seguida, também rebateu seus críticos na Inglaterra, que, na visão dele, não haviam entendido que ele já estava sendo utilizado por Howe em outra posição: "Mesmo assim, continuei sendo avaliado por alguns especialistas como atacante. Aí diziam: por que Nick faz tão poucos gols? Por que ele não dá mais assistências? Essas eram as perguntas erradas, e eu não as achei totalmente justas."

Woltemade perde espaço no Newcastle United e na seleção alemã

Na sequência, o jogador de 24 anos perdeu a condição de titular tanto no Newcastle quanto na seleção alemã. Na Copa do Mundo, ele entrou apenas nas dezesseis avos de final contra o Paraguai, pouco antes do início da prorrogação, e depois, na disputa de pênaltis, Woltemade desperdiçou sua cobrança, assim como Kai Havertz antes dele e Jonathan Tah depois. A Alemanha viveu, assim, mais um grande fiasco em Copa do Mundo e foi eliminada.

Por causa da forma como lidou com o atacante em crise, que deveria bater um pênalti tão importante sem qualquer ritmo de torneio, o técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, foi duramente criticado depois.

Enquanto isso, Woltemade buscava um recomeço nos Magpies, até porque Howe renunciou e foi substituído pelo técnico alemão Matthias Jaissle. Este teria até ligado para Sebastian Hoeneß, antigo mentor de Woltemade em Stuttgart, para conversar com o treinador do VfB sobre como Woltemade deveria ser utilizado da melhor forma para conseguir reencontrar sua antiga força.

Na primeira rodada da Premier League, no empate por 2 a 2 com o Liverpool, porém, Woltemade voltou a passar 90 minutos no banco. Já na vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham no fim de semana passado, Woltemade entrou em campo cerca de 20 minutos antes do fim e logo deu a assistência para o 2 a 0 de Yoane Wissa.

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BVB fica sem Woltemade e provavelmente também sem Jonathan David

Agora, porém, ele aparentemente está de saída do Newcastle. Na Juventus, Woltemade deve substituir Jonathan David, que está a caminho do Atlético de Madrid e que, em sua passagem pela Velha Senhora, não manteve de forma consistente o número de gols que antes o havia tornado cobiçado internacionalmente no OSC Lille. Segundo o jornalista de transferências Fabrizio Romano, a ida do canadense, que já marcou 154 gols como profissional na carreira, para os Rojiblancos está prestes a ser concluída.

De acordo com isso, David vai se juntar inicialmente ao Atlético por empréstimo, e no próximo verão haverá uma opção de compra no valor de 25 milhões de euros. A própria Juve havia contratado David sem custos de transferência apenas no verão passado, depois que seu contrato com o Lille expirou.

Para o BVB, as duas trocas iminentes envolvendo a Juve podem representar duros reveses. No domingo, o Bild informou que Woltemade voltou a ter um papel nos planos dos dirigentes de Dortmund por causa da grave lesão no joelho de Giannis Konstantelias. O BVB já teria consultado o Newcastle há semanas sobre a disponibilidade de Woltemade, mas, segundo a Sky foi prontamente rechaçado.

E David também teria aparecido recentemente no radar dos dirigentes do BVB, entre eles Lars Ricken e Ole Book. Como informa a Sky Italia, os aurinegros perguntaram em Turim sobre o canadense. Mas nenhum dos dois jogadores de ataque vai se transferir para Dortmund neste verão.

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Substituto para Konstantelias: BVB tem "algumas cartas na manga"

Ainda assim, o técnico Niko Kovac confirmou que o BVB voltou a olhar para o mercado da bola após o choque com Konstantelias e que já identificou alguns candidatos nesse sentido. "Temos algumas cartas na manga e agora é preciso ver qual delas pode ser melhor trabalhada", disse Kovac na entrevista coletiva antes do jogo da Copa da Alemanha dos aurinegros, na noite de terça-feira, contra o HEBC Hamburg, da Oberliga.

Além disso, Kovac revelou que Book e também Ricken não viajarão para o jogo em Hamburgo justamente por esse motivo: "Eles vão trabalhar duro, porque há pouquíssimo tempo. Tudo precisa se encaixar."

Além de Woltemade e David, o BVB também foi ligado a outros jogadores desde sábado. O Ruhr Nachrichten colocou em pauta, além da novela Jadon Sancho, também Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim), Ethan Nwaneri (Arsenal) e o sem contrato Reiss Nelson.

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