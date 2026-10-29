"Bom, vou ligar para o Vinnie": Max Eberl revela detalhes surpreendentes sobre a contratação de Vincent Kompany

Em entrevista à revista dos sócios do clube, 51, o diretor executivo de futebol do clube mais vezes campeão da Alemanha explicou que já estava entusiasmado com as qualidades do belga desde o início do processo de escolha. Por isso, a decisão não foi difícil para ele.

"É claro que analisamos uma lista de candidatos. Julian Nagelsmann era um deles, isso não é segredo. Eu tinha uma relação muito boa com ele, mas ele optou pela DFB. Ralf Rangnick também seguiu outro caminho. Na época, analisamos o mercado com muita atenção, e tudo o que se ouvia sobre o jovem treinador do Burnley era positivo. Em determinado momento, eu disse: 'Vou ligar para o Vinnie'", revelou Eberl.

Segundo o diretor executivo de futebol do Bayern, logo ficou claro que ele e Kompany estavam em sintonia. "Conversamos por telefone antes da nossa semifinal da Liga dos Campeões em Madri. Depois de quatro horas, tive de dizer: 'Desculpe, são 18h, preciso ir para a reunião.' Desliguei e pensei: Uau, isso parece promissor! Ele é uma pessoa autêntica." O diretor esportivo Christoph Freund deu uma avaliação semelhante: "Ele voltou e também estava convencido."

Na época, Kompany tinha contrato com o FC Burnley, clube que havia levado à Premier League e com o qual foi rebaixado novamente no ano seguinte. Por isso, a contratação do belga também envolvia certo risco.

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"Se eu tivesse sugerido Vincent Kompany como minha primeira opção, não sei qual teria sido a reação. O treinador do Burnley, que havia sido rebaixado, como sucessor de Thomas Tuchel?", disse Eberl.

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Como Max Eberl convenceu Vincent Kompany a ir para o Bayern?

No clube de Munique, porém, havia a convicção de que o treinador de 40 anos poderia dar conta da missão na Säbener Straße. "Alguém poderia olhar para aquilo e pensar: ele não consegue fazer dar certo; não sabe se adaptar. Mas nós vimos de outra forma. Ele tem uma filosofia de futebol clara. Não queria recuar com oito jogadores na defesa e torcer por um ponto contra Manchester City e Liverpool, que jogam na Premier League com elencos de bilhões de euros. Ele queria vencer partidas, e eu via isso como algo positivo."

Além disso, Pep Guardiola também só havia falado bem de Kompany. Após um telefonema entre o espanhol e os dois dirigentes do clube, Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeneß, ficou decidido: "Certo, vamos fazer isso!"

Por fim, Eberl e Freund viajaram a Manchester para acertar tudo em uma última conversa: "Às três da manhã, Vinnie disse: 'Certo, quero dormir uma noite antes de decidir e conversar com minha mulher.' Eu me deitei no sofá dele. Ele perguntou: 'O que você está fazendo aí?' Eu disse: 'Uli me falou que não posso sair da sua casa antes de você assinar.' Então ele respondeu: 'Sim, Max, eu aceito. Mas primeiro preciso conversar com minha mulher.' No fim, ele conseguiu me fazer sair pela porta", contou Eberl.

Kompany é o técnico do Bayern desde o verão de 2024. Sob o comando do belga, o clube mais vezes campeão da Alemanha conquistou até agora dois títulos do Campeonato Alemão, duas Supercopas da Alemanha e uma Copa da Alemanha.