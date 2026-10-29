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Christian Guinin
Traduzido por

"Bom, vou ligar para o Vinnie": Max Eberl revela detalhes surpreendentes sobre a contratação de Vincent Kompany

Bundesliga
V. Kompany
Bayern de Munique

Max Eberl foi um dos principais responsáveis pela decisão do Bayern de Munique de contratar Vincent Kompany como novo técnico. Agora, ele relembra o processo e revela alguns detalhes novos.

Em entrevista à revista dos sócios do clube, 51, o diretor executivo de futebol do clube mais vezes campeão da Alemanha explicou que já estava entusiasmado com as qualidades do belga desde o início do processo de escolha. Por isso, a decisão não foi difícil para ele.

"É claro que analisamos uma lista de candidatos. Julian Nagelsmann era um deles, isso não é segredo. Eu tinha uma relação muito boa com ele, mas ele optou pela DFB. Ralf Rangnick também seguiu outro caminho. Na época, analisamos o mercado com muita atenção, e tudo o que se ouvia sobre o jovem treinador do Burnley era positivo. Em determinado momento, eu disse: 'Vou ligar para o Vinnie'", revelou Eberl.

Segundo o diretor executivo de futebol do Bayern, logo ficou claro que ele e Kompany estavam em sintonia. "Conversamos por telefone antes da nossa semifinal da Liga dos Campeões em Madri. Depois de quatro horas, tive de dizer: 'Desculpe, são 18h, preciso ir para a reunião.' Desliguei e pensei: Uau, isso parece promissor! Ele é uma pessoa autêntica." O diretor esportivo Christoph Freund deu uma avaliação semelhante: "Ele voltou e também estava convencido."

Na época, Kompany tinha contrato com o FC Burnley, clube que havia levado à Premier League e com o qual foi rebaixado novamente no ano seguinte. Por isso, a contratação do belga também envolvia certo risco.

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"Se eu tivesse sugerido Vincent Kompany como minha primeira opção, não sei qual teria sido a reação. O treinador do Burnley, que havia sido rebaixado, como sucessor de Thomas Tuchel?", disse Eberl.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Como Max Eberl convenceu Vincent Kompany a ir para o Bayern?

No clube de Munique, porém, havia a convicção de que o treinador de 40 anos poderia dar conta da missão na Säbener Straße. "Alguém poderia olhar para aquilo e pensar: ele não consegue fazer dar certo; não sabe se adaptar. Mas nós vimos de outra forma. Ele tem uma filosofia de futebol clara. Não queria recuar com oito jogadores na defesa e torcer por um ponto contra Manchester City e Liverpool, que jogam na Premier League com elencos de bilhões de euros. Ele queria vencer partidas, e eu via isso como algo positivo."

Além disso, Pep Guardiola também só havia falado bem de Kompany. Após um telefonema entre o espanhol e os dois dirigentes do clube, Karl-Heinz Rummenigge e Uli Hoeneß, ficou decidido: "Certo, vamos fazer isso!"

Por fim, Eberl e Freund viajaram a Manchester para acertar tudo em uma última conversa: "Às três da manhã, Vinnie disse: 'Certo, quero dormir uma noite antes de decidir e conversar com minha mulher.' Eu me deitei no sofá dele. Ele perguntou: 'O que você está fazendo aí?' Eu disse: 'Uli me falou que não posso sair da sua casa antes de você assinar.' Então ele respondeu: 'Sim, Max, eu aceito. Mas primeiro preciso conversar com minha mulher.' No fim, ele conseguiu me fazer sair pela porta", contou Eberl.

Kompany é o técnico do Bayern desde o verão de 2024. Sob o comando do belga, o clube mais vezes campeão da Alemanha conquistou até agora dois títulos do Campeonato Alemão, duas Supercopas da Alemanha e uma Copa da Alemanha.

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