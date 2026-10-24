A Comissão Técnica de Arbitragem da Federação Espanhola escolheu Juan Martínez Munuera para apitar o Clássico entre Barcelona e Real Madrid, neste domingo, pela décima rodada de LaLiga.

O anúncio acontece em meio a um clima tenso tanto no âmbito esportivo quanto no da arbitragem, após a polêmica vista nas últimas rodadas.

Munuera deve ser auxiliado por Javier Iglesias Villanueva na sala do árbitro assistente de vídeo.

Segundo o jornal espanhol "Marca", esta será a quinta vez que Juan Martínez Munuera, de 44 anos, apita um Clássico ao longo de sua carreira, que já soma 14 temporadas na primeira divisão espanhola.

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Os resultados anteriores pesam a favor do Real Madrid, que venceu três das quatro partidas apitadas pelo árbitro, com triunfos por 3 a 1 no Campeonato Espanhol em 2020, 4 a 0 na volta das semifinais da Copa do Rei em 2023 e 4 a 1 na final da Supercopa da Espanha em 2024.

Por outro lado, o Barcelona venceu por 4 a 0 em um dos jogos do campeonato em 2022.

Martínez Munuera já apitou uma partida de cada um dos clubes, Barcelona e Real Madrid, na temporada atual.

Ele comandou a equipe catalã no confronto diante do Sevilla, no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, que terminou com vitória do Barcelona por 3 a 1, e também apitou o jogo do Real Madrid contra o Málaga, no estádio Santiago Bernabéu, decidido pelos merengues por 4 a 0.

Nas partidas em que apitou o Real Madrid, o árbitro, natural de Alicante, comandou a equipe merengue em 46 confrontos, com 30 vitórias e 9 empates contra 7 derrotas.

Já pelo Barcelona, apitou 40 jogos, dos quais 27 terminaram em vitória, 6 em empate e 7 em derrota.

Tecnologia de vídeo

O árbitro Javier Iglesias Villanueva, de 43 anos, ficará responsável pela tecnologia do árbitro assistente de vídeo durante o Clássico.

O árbitro, natural de Iomes, integra a equipe especializada em tecnologia de vídeo desde a temporada 2024-2025.

Iglesias havia sido alvo de críticas do Real Madrid em fevereiro de 2025, quando trabalhava na sala de tecnologia de vídeo durante a partida entre Espanyol e Real Madrid, após não solicitar ao árbitro Munuez Ruiz a revisão de um lance que levantava a possibilidade de expulsão de Carlos Romero, em decorrência de uma entrada por trás em Kylian Mbappé.



