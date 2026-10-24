A Comissão Técnica de Arbitragem da Federação Espanhola escolheu Juan Martínez Munuera para apitar o clássico entre Barcelona e Real Madrid, neste domingo, pela décima rodada de LaLiga.

O anúncio ocorre em meio a um clima tenso tanto no âmbito esportivo quanto no da arbitragem, após a polêmica vista nas últimas rodadas.

Está previsto que Martínez Munuera seja auxiliado por Javier Iglesias Villanueva na sala do árbitro assistente de vídeo.

Segundo o jornal espanhol Marca, esta será a quinta vez que Juan Martínez Munuera, de 44 anos, apita um clássico, ao longo de sua trajetória de 14 temporadas na primeira divisão espanhola.

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Os resultados anteriores pesam a favor do Real Madrid, que venceu três das quatro partidas apitadas pelo árbitro, vencendo por 3 a 1 no Campeonato Espanhol em 2020, por 4 a 0 na volta das semifinais da Copa do Rei em 2023 e por 4 a 1 na final da Supercopa da Espanha em 2024.

Em contrapartida, o Barcelona venceu por 4 a 0 em uma das partidas do Campeonato em 2022.

Martínez Munuera já apitou uma partida de cada um dos times, Barcelona e Real Madrid, na temporada atual.

Ele comandou o time catalão no confronto diante do Sevilla no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, que terminou com a vitória do Barcelona por 3 a 1, e também apitou a partida do Real Madrid contra o Málaga no estádio Santiago Bernabéu, decidida pelo time merengue por 4 a 0.

Nas partidas que apitou para o Real Madrid, o árbitro natural de Alicante comandou o time merengue em 46 confrontos, nos quais obteve 30 vitórias e 9 empates contra 7 derrotas.

Já para o Barcelona, ele apitou 40 partidas, das quais 27 terminaram em vitória, 6 em empate e 7 em derrota.

Árbitro de vídeo

O árbitro Javier Iglesias Villanueva, de 43 anos, assume a responsabilidade pelo árbitro assistente de vídeo durante o clássico.

O árbitro natural de Iomes integra a equipe especializada no árbitro de vídeo desde a temporada 2024-2025.

Iglesias havia sido alvo de críticas do Real Madrid em fevereiro de 2025, quando atuava na sala do árbitro de vídeo durante a partida entre Espanyol e Real Madrid, após não ter solicitado ao árbitro Muñiz Ruiz a revisão de um lance que levantou a possibilidade de expulsão de Carlos Romero, em razão de sua entrada por trás em Kylian Mbappé.



