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O Comitê Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol anunciou a escalação do árbitro internacional Alejandro Hernández Hernández para comandar o aguardado confronto entre Barcelona e Villarreal, marcado para amanhã, domingo, no "Spotify Camp Nou", pelo Campeonato Espanhol.

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De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Guillermo Cuadra Fernández ficará responsável pelo árbitro de vídeo (VAR) durante a partida.

Esta será a primeira vez que Hernández Hernández apita um jogo do Barcelona nesta temporada. Antes, ele comandou o duelo entre Villarreal e Atlético de Madrid, que terminou empatado por 2 a 2 no "Riyadh Air Metropolitano", em 23 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.

O último jogo do Barcelona apitado pelo árbitro canário foi o Clássico contra o Real Madrid, pela 35ª rodada da temporada passada, disputado no "Spotify Camp Nou". Na ocasião, a equipe catalã venceu por 2 a 0 e garantiu oficialmente o título do Campeonato Espanhol.

Curiosamente, o Barcelona é o time que mais vezes atuou sob o comando de Hernández Hernández na primeira divisão espanhola. Foram 42 partidas, com 26 vitórias e 12 empates da equipe catalã, além de apenas 4 derrotas.

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A última derrota do Barcelona com o árbitro espanhol em campo aconteceu na temporada 2023/2024, quando perdeu para o Girona por 4 a 2, em 4 de maio de 2024, no "Montilivi".

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Por outro lado, Hernández Hernández apitou 30 partidas do Villarreal na primeira divisão, com 13 vitórias, 10 empates e 7 derrotas da equipe.

A última vitória do Villarreal sob o seu comando foi no dérbi contra o Levante na temporada passada, quando venceu por 5 a 1 no "La Cerámica", pela 34ª rodada da competição.

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O próximo duelo entre Barcelona e Villarreal será o quinto confronto entre as equipes apitado por Hernández Hernández. Nos quatro anteriores, foram 3 vitórias da equipe catalã e um empate.

O primeiro deles foi no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei na temporada 2014/2015, com vitória do Barcelona por 3 a 1.

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O segundo foi pelo Campeonato Espanhol na temporada 2018/2019 e terminou empatado no estádio do Villarreal.

Os dois últimos aconteceram no "La Cerámica" e terminaram com vitórias do Barcelona por 1 a 0 e 4 a 3, nas temporadas 2022/2023 e 2023/2024, respectivamente.