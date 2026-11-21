O Comitê Técnico de Árbitros da Federação Espanhola de Futebol anunciou a escalação do árbitro internacional Alejandro Hernández Hernández para comandar o aguardado confronto entre Barcelona e Villarreal, marcado para amanhã, domingo, no "Spotify Camp Nou", pelo Campeonato Espanhol.
De acordo com o jornal espanhol "Mundo Deportivo", Guillermo Cuadra Fernández ficará responsável pelo árbitro de vídeo (VAR) durante a partida.
Esta será a primeira vez que Hernández Hernández apita um jogo do Barcelona nesta temporada. Antes, ele comandou o duelo entre Villarreal e Atlético de Madrid, que terminou empatado por 2 a 2 no "Riyadh Air Metropolitano", em 23 de agosto, pela segunda rodada do Campeonato Espanhol.
O último jogo do Barcelona apitado pelo árbitro canário foi o Clássico contra o Real Madrid, pela 35ª rodada da temporada passada, disputado no "Spotify Camp Nou". Na ocasião, a equipe catalã venceu por 2 a 0 e garantiu oficialmente o título do Campeonato Espanhol.
Curiosamente, o Barcelona é o time que mais vezes atuou sob o comando de Hernández Hernández na primeira divisão espanhola. Foram 42 partidas, com 26 vitórias e 12 empates da equipe catalã, além de apenas 4 derrotas.
A última derrota do Barcelona com o árbitro espanhol em campo aconteceu na temporada 2023/2024, quando perdeu para o Girona por 4 a 2, em 4 de maio de 2024, no "Montilivi".
Por outro lado, Hernández Hernández apitou 30 partidas do Villarreal na primeira divisão, com 13 vitórias, 10 empates e 7 derrotas da equipe.
A última vitória do Villarreal sob o seu comando foi no dérbi contra o Levante na temporada passada, quando venceu por 5 a 1 no "La Cerámica", pela 34ª rodada da competição.
O próximo duelo entre Barcelona e Villarreal será o quinto confronto entre as equipes apitado por Hernández Hernández. Nos quatro anteriores, foram 3 vitórias da equipe catalã e um empate.
O primeiro deles foi no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei na temporada 2014/2015, com vitória do Barcelona por 3 a 1.
O segundo foi pelo Campeonato Espanhol na temporada 2018/2019 e terminou empatado no estádio do Villarreal.
Os dois últimos aconteceram no "La Cerámica" e terminaram com vitórias do Barcelona por 1 a 0 e 4 a 3, nas temporadas 2022/2023 e 2023/2024, respectivamente.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo